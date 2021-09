iPhone 13 : une vidéo confirme le nom des smartphones d’Apple de 2021

Une vidéo présentant des coques de l’un des prochains iPhone est apparue sur les réseaux sociaux. Supprimée par la source d’origine, elle confirme que les smartphones d’Apple pour 2021 s’appelleront bien iPhone 13 et non iPhone 12s. La vidéo confirme également que la firme a conservé la connectique MagSafe des iPhone 12.

Quel sera le nom des iPhone de 2021 ? Nous le saurons logiquement la semaine prochaine, à l’occasion de la keynote qu’Apple devrait organiser la semaine prochaine (le 14 septembre selon les rumeurs les plus récentes). Bien évidemment, de nombreuses fuites et rumeurs tentent de dénicher cette information depuis plusieurs mois. Les plus nombreuses annoncent qu’ils s’appelleront iPhone 13. D’autres, un peu moins nombreuses, préfèrent les appeler iPhone 12s.

Une autre fuite vient apporter un peu plus de crédit à la première hypothèse. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux, avant d’être retirée par son expéditeur originel. Bien évidemment, d’autres utilisateurs l’ont sauvegardée et l’ont relayée, comme l’expliquent nos confrères de MacRumors. Cette vidéo ne dure que dix secondes et elle montre des dizaines et des dizaines de coques… pour l’iPhone 13 Pro Max.

Une vidéo montre des dizaines de coques MagSage pour l'iPhone 13 Pro Max

Le nom du smartphone est bien lisible sur le dessus de la boite. Un visuel représentant l’accessoire a été imprimé sur le dessus, avec un découpage pour le module photo carré, positionné en haut à gauche. Sur la boite, il est possible d’apprendre que la coque est en silicone. Il s’agit certainement de la coque basique qui s’accordera avec le coloris du smartphone. Sous la mention « Silicone Case », il est également possible de lire une autre ligne : MagSafe. Car, bien évidemment, les iPhone de 2021 seront compatibles avec les accessoires magnétiques.

Les iPhone de 2021 devraient donc prendre le nom d’iPhone 13, succédant donc aux iPhone 12. Ce ne serait pas la première fois qu’Apple ne lance pas une série « s » d’un modèle canonique. Ce fut le cas pour les iPhone 7, les iPhone 8 et les iPhone 11. Les derniers modèles à avoir été déclinés en version « s » sont les iPhone X. Rappelons que quatre modèles sont attendus dans une semaine : iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 Mini.

Source : MacRumors