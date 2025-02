iPhone 13 : à ce prix-là, le smartphone Apple devient abordable chez Amazon

Avis à celles et ceux qui ont un budget limité pour l'acquisition d'un iPhone ! En cette période hivernale, l'Apple iPhone 13 perd 120 euros de son prix d'origine chez Amazon.

Comme vous le savez certainement, Apple a récemment annoncé la date de lancement de l’iPhone SE 4. À quelques jours de la présentation du nouvel iPhone de la firme de Cupertino, des anciens modèles d'iPhone commencent à être bradés par différents sites de commerce en ligne.

En effet, l'iPhone 13 d'Apple est actuellement vendu au prix de 499 euros au lieu de 619 euros sur le site Amazon. Pour information, la réduction de près de 20 % (soit 120 euros de remise) est effectuée automatiquement et l'offre promotionnelle concerne les coloris noir Minuit et blanc Stellaire. De plus, l'appareil bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

L'iPhone 13 d'Apple est en promotion sur le site Amazon

Dévoilé au même moment que les versions mini, Pro et Pro Max il y a près de trois ans et demi, l'iPhone 13 lié à l'offre Amazon est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels. Le téléphone de la marque à la Pomme dispose d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une capacité de stockage de 128 Go, du processeur Apple A15 Bionic, d'une batterie de 3240 mAh compatible avec la recharge rapide et du système d'exploitation iOS 15.

De son côté, la partie photo/vidéo du smartphone est constituée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour terminer, la connectivité de l'iPhone 13 inclut le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le GPS, le NFC et un port Lightning. Pour de plus amples d'informations sur le smartphone Apple, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'Apple iPhone 13.