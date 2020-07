L’iPhone 13 sera encore plus fin grâce à un nouveau type d’écran OLED

L’iPhone 13 utiliserait un nouveau type d’écran OLED fourni par Samsung, avec la touche tactile directement intégrée à la dalle. Cela permettra de réduire l’épaisseur de l’écran tout en améliorant sa réactivité. Les iPhone de 2021 devraient ainsi gagner en finesse et en légèreté.

Dans un rapport intéressant publié par le site coréen ETNews, le média nous apprend qu’Apple envisage d’adopter les écrans OLED avec une couche tactile intégrée dans les iPhone de 2021. Traditionnellement, la couche tactile est installée séparément au-dessus de l’écran. À partir de l’année prochaine, si l’information se confirmait, Apple changerait d’approche en comptant une nouvelle fois sur l’expertise de Samsung, son principal fournisseur d’écran.

Avec la disparition de la couche supplémentaire, l’iPhone 13 sera plus fin mais aussi plus léger pour peu qu’Apple réussisse à contenir le poids des autres composants. De plus, l’adoption de cette technologie réduira le coût de production des futurs iPhone. À défaut de faire baisser leur prix, cela devrait continuer tout au moins à le maintenir.

Samsung veut rester maître du jeu

Il se murmure depuis plusieurs mois qu’Apple veut réduire sa dépendance vis-à-vis de Samsung qui fournit encore 80% de l’écran OLED des iPhone. La firme coréenne aurait réussi un gros coup en convainquant son partenaire d’adopter ses écrans avec couche tactile intégrée sur les iPhone 13, un domaine dans lequel Samsung garde une avance technologique avérée. D’après le rapport d’ETnews, l’entreprise chinoise BOE, l’un des partenaires émergeants d’Apple se dit également capable de fournir un type d’écran OLED similaire.

Dans sa quête d’émancipation vis-à-vis de Samsung, Apple mise gros sur BOE dont les coûts sont bien plus accessibles. L’entreprise a d’ailleurs réussi à s’arroger une part de marché non négligeable concernant la fabrication de l’écran OLED des prochains iPhone 12. Si cette fourniture massive s’avère être une réussite, sans soucis de qualité sur les prochains iPhone, un partenariat plus étendu pourrait être envisagé dans les années à venir.

En attendant, tous les regards sont tournés vers les iPhone 12 attendus au mois de septembre avec des écrans OLED et une connectivité 5G complète. Apple proposera en effet aussi bien les bandes sub-6 GHz et les mmWave pls performantes, un avantage auquel tous les iPhone 13 de l’année prochaine n’auraient pas droit.

Source : Etnews