iPhone 12 : 80% des écrans OLED seraient signés Samsung

L’écran de l’iPhone 12 serait cette année encore signé Samsung sur 80% des unités. Ce chiffre serait la conséquence d’un partenariat avec Samsung en amont du lancement de l’iPhone X. Les autres fournisseurs sont LG et le chinois BOE.

Le site spécialisé Digitimes explique dans un article (réservé aux abonnés) que Samsung Display fournira 80% des écrans OLED pour les futurs iPhone 12 : « Samsung Display a obtenu près de 80% de toutes les commandes pour la prochaine générations de la gamme iPhone appelée provisoirement iPhone 12 et qui devrait être lancée plus tard cette année ».

En fait, si Apple s’en remet autant à Samsung cette année pour les écrans de ses futurs iPhone, c’est pour plusieurs raisons. D’abord, Samsung et Apple avaient noué un partenariat en ce sens en amont du lancement de l’iPhone X en 2017. A l’époque Samsung était le fournisseur exclusif des smartphones Apple, faute d’alternatives capables de suivre le volume de commandes.

80% des écrans OLED de l’iPhone 12 fournis par Samsung : l’histoire d’un partenariat

Or, en parallèle, Apple a tout de même placé ses pions chez d’autres industriels dans un objectif de diversification – car la firme essaie autant que possible de ne jamais dépendre que d’un seul fournisseur. L’année suivante, LG commençait ainsi à fournir des écrans OLED pour les iPhone. Et en 2020, c’est au tour du chinois BOE de commencer à livrer des écrans OLED pour l’iPhone 12.

On comprend donc que la montée en régime de cette diversification est lente, ce qui explique en grande partie ce déséquilibre entre Samsung et les autres fournisseurs. Alors même que Apple avait déjà montré son intention de moins dépendre de Samsung. Pourtant, à cause de ses volumes et de son haut degré d’exigences qualité, trouver un fournisseur ne se résume pas simplement à remplir des carnets de commandes.

Apple a dû massivement investir chez Samsung, mais aussi chez LG et BOE pour adapter les lignes de production à son cahier des charges. Cela implique donc un partenariat de long terme, et on devrait ainsi voir d’année en année la part des écrans fournis par LG et BOE progresser.

Il y a néanmoins un cheveu sur la soupe : le climat économique international et les relations entre les Etats-Unis et la Chine se dégradent fortement. Apple tombe sous la menace de se retrouver inscrite sur le pendant chinois de la liste d’Entités américaine sur laquelle est inscrite Huawei.

Autrement dit de voir ses activités en Chine menacées à moyen-long terme. Si ce risque se concrétisait, il n’est pas impossible que les investissements d’Apple dans l’équipementier chinois BOE aient été en grande partie vains. Apple devrait lancer les iPhone 12 dans la fenêtre habituelle de la firme, c’est à dire entre septembre et octobre 2020.

Sur les quatre variantes lancées cette année, Samsung fournirait les écrans de trois modèles : l’iPhone 12 5,4″ entrée de gamme, l’iPhone 12 6,1″ et l’iPhone 12 « Pro » 6,7″. Les autres fournisseurs seraient davantage mobilisés pour le 4e modèle, une version plus grande de l’iPhone 12 entrée de gamme avec un écran 6,1″.

