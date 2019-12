iPhone : Apple menace de moins se fournir en écrans Samsung dès 2021

Une nouvelle indiscrétion affirme qu’Apple aurait diminué les commandes d’écrans OLED auprès de Samsung pour ses iPhone de 2021. La firme aurait choisi d’en confier une partie à BOE, un fabricant d’écrans chinois qui n’a jamais été retenu pour fournir la firme américaine en écrans OLED pour ses smartphones.

Depuis l’arrivée de la technologie OLED dans les iPhone, Apple confie une grande partie de la production des dalles à Samsung. C’est le cas pour l’iPhone X, l’iPhone Xs, l’iPhone 11 Pro et leurs déclinaisons Max. Le géant coréen partage la production de ces écrans avec LG Display, son principal concurrent. Mais cette situation pourrait progressivement changer à partir des iPhone de 2021.

Une nouvelle fuite, en provenance de Corée du Sud et relayée par la presse chinoise, affirme qu’Apple pourrait baisser considérablement les commandes d’écrans OLED auprès de Samsung. La firme coréenne continuerait d’avoir en charge la fabrication de la majorité des dalles, mais leur nombre baisserait de plus d’un tiers, passant de 230 millions d’écrans à 150 millions d’écrans.

BOE Technology enfin certifié par Apple

Les écrans restants seraient confiés à LG Display, comme précédemment, mais également à BOE Technology, un équipementier chinois. BOE en produirait 45 millions, tandis que LG Display en concevrait 26 millions. Les analystes n’excluent pas que BOE Display monte en puissance année après année afin que la part de Samsung soit progressivement réduite. Le but serait de réduire la dépendance technologique d’Apple envers le géant coréen, tout en baissant le prix d’achat des écrans.

Grand spécialiste de la technologie LCD (dont il est le fabricant numéro 1 en volume sur le marché des télévisions), BOE est l’un des trois fournisseurs d’écran LCD d’Apple, avec Japan Display et Sharp Display. Il fournit notamment des dalles pour les iPad et les MacBook. Il fournit aussi des écrans pour l’iPhone 11. Il est connu pour être commercialement très agressif, notamment vis-à-vis de la concurrence coréenne et japonaise.

BOE Technology dispose d’une offre d’écrans OLED, mais Apple ne les a jamais certifiés pour ses iPhone. Jusqu’à cet été encore, les analystes spécialisés, comme Ming Chi Kuo de TF International, estimaient que BOE devait encore améliorer sa qualité de production en haut rendement pour atteindre les prérequis du cahier des charges de la firme de Cupertino. Mais les rumeurs affirmaient à la rentrée qu’Apple pourrait enfin certifier les écrans de BOE, ce qui serait chose faite.

