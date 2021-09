iPhone 13 Pro : le mode macro agace les premiers utilisateurs, Apple va rectifier le tir

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont équipés d’un mode macro associé à l’objectif grand-angle. Quand le smartphone détecte qu’il est proche d’un objet, iOS change automatiquement le capteur actif afin d’être prêt plus vite à prendre un cliché. Mais certains utilisateurs souhaitent garder le contrôle. En réponse à ses premiers retours, Apple promet qu’un réglage sera bientôt disponible pour empêcher l’iPhone de changer de capteur.

La semaine dernière, Apple a présenté quatre nouveaux iPhone : iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes une présentation complète des smartphones, ainsi qu’un face à face entre l’iPhone 13 et l’iPhone 12. Sans oublier, bien sûr, un résumé des annonces à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube (et en fin de cet article).

Lire aussi – iPhone 14 Pro : Apple remplacerait l’encoche par un trou dans l’écran, des années après Android

Plusieurs nouveautés de ces iPhone concernent la photographie. Et notamment l’arrivée d’un mode macro dans les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Ce dernier est pris en charge par l’objectif ultra grand-angle et son capteur 12 mégapixels associés. Pour faciliter la prise de vue, Apple a pris la décision d’intégrer un algorithme qui change automatiquement d’objectif quand vous êtes très proche d’un objet. Par exemple, vous êtes sur l’objectif principal, vous vous approchez et, hop, vous passez sur le mode macro. Apple n’est pas la seule marque à faire cela. Nous avons également expérimenté cela avec Oppo, notamment.

iPhone 13 Pro : une mise à jour va empêcher le mode macro de changer d'objectif tout seul

Évidemment, si cela facilite les réglages avant la prise de vue (et accélère le délai nécessaire pour cela), cela parait aussi être frustrant. En effet, certains préfèrent que la machine ne prenne pas des décisions à leurs places. Et les premiers testeurs aux États-Unis expliquent qu’ils préfèreraient avoir le choix. Une remarque qui a été entendue par Apple qui s’est rapidement exprimée sur le sujet.

Plusieurs influenceurs américains ont reçu un message d’Apple qui explique qu’une mise à jour sera bientôt poussée sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Elle apportera un nouveau réglage qui permettra de bloquer le mode macro : il lui sera alors impossible de changer d’objectif photo automatiquement. Les utilisateurs devront donc changer d’objectif manuellement. Les photographes experts seront ravis. Et les autres ne changeront pas le réglage par défaut.