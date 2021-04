iPhone 13 Pro : la piste de l’écran LTPO 120 Hz se confirme

L'iPhone 13 Pro pourrait bien être équipé d'une dalle LTPO basse consommation et dotée d'une fréquence de rafraîchissement 120 Hz. C'est en tout cas ce qu'affirme le site taïwanais Digitimes, dont les informations émanent directement des fournisseurs de la marque à la pomme.

Comme vous le savez probablement, plusieurs analystes se sont accordés pour dire que le lancement de l'iPhone 13 aura lieu en septembre 2021. En attendant cette date, le smartphone demeure toujours un mystère, faute d'informations officielles de la part d'Apple. Pour autant, de nombreuses rumeurs et fuites attestent de son existence.

Ainsi, nous avons pu découvrir début avril le design et les différents coloris de l'iPhone 13, tandis qu'une autre indiscrétion a révélé la présence de Touch iD, d'une encoche réduite et d'une dalle LTPO 120 Hz sur le smartphone. Et justement, l'information du jour concerne l'écran du prochain flagship d'Apple.

D'après nos confrères du site taïwanais Digitimes et repris par le site MacRumors, les deux modèles Pro de l'iPhone 13 seraient bel et bien équipés d'une dalle LTPO basse consommation avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La publication tient cette information de plusieurs fournisseurs de la marque à la pomme.

Samsung, LG et BOE œuvrent pour Apple

Selon leur rapport, Samsung et LG seraient d'ores et déjà en train de modifier leur chaîne de production respective afin de produire en quantité des dalles LTPO pour Apple. La conversion des lignes de production serait complétée d'ici la fin du premier semestre 2021. “Samsung et LG Display, qui proposent désormais des écrans OLED LTPS pour les iPhone, procèdent à la conversion de leurs capacités en écran LTPO sur leurs lignes OLED 6G dédiées à Apple”, précisent les sources de Digitimes.

En outre, l'entreprise chinoise BOE pourrait rejoindre la liste des fournisseurs de dalles d'Apple, aux côtés de Samsung et LG. La société avait échoué à de multiples reprises aux tests de contrôle qualité organisés par la marque à la pomme. Seulement et d'après Digitimes, Apple aurait finalement donné son feu vert à la compagnie pour fournir des dalles OLED LTPO depuis décembre 2020. Autre révélation de la part de Digitimes, les iPhone 13 premium présenteraient une consommation d'énergie réduite entre 15 et 20%, une performance rendue possible par la prochaine puce A15 de la firme de Cupertino.