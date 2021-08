iPhone 13 Pro : Apple grimperait jusqu’à 1 To de stockage, un analyste confirme

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max offriraient bien jusqu'à 1 To de stockage interne. C'est une première pour Apple. Alors que la keynote de septembre approche à grands pas, un analyste réputé a confirmé certaines de ses prédictions. On fait le point sur les dernières infos disponibles.

Daniel Ives, analyste de Wedbush, persiste et signe : les iPhone 13 Pro et Pro Max seront bien proposés avec 1 To de stockage interne. Comme le rapporte Macrumors, l'analyste a plusieurs fois prophétisé l'arrivée d'une nouvelle option de stockage sur les éditions les plus haut de gamme. Cette fois, l'expert tient ses informations de la chaîne d'approvisionnement.

Sans surprise, Apple devrait réserver le 1 To de stockage aux iPhone 13 Pro et Pro Max. Les iPhone 13 standards et mini devront se contenter de 256 Go de stockage interne, comme c'était le cas l'an dernier avec les iPhone 12. De nombreux informateurs du milieu abondent dans le même sens.

Apple lancerait les iPhone 13 fin septembre

D'après les fuites apparues ces derniers mois, la décision d'Apple d'augmenter l'espace de stockage disponible vient de l'intégration d'une lentille spéciale anamorphique capable de filmer en 8K jusqu'à 45 image par seconde. L'arrivée du format vidéo ProRes, de haute qualité, aurait aussi pesé dans la balance. Il est utilisé par les professionnels du cinéma pour filmer des images en très haute qualité, notamment en 4 K. Pour stocker les séquences enregistrées, Apple proposerait pour la première fois un iPhone avec 1 To de stockage de manière à séduire les cinéastes en herbe.

Dans le rapport consulté par Macrumors, Daniel Ives évoque aussi la date de lancement des nouveaux iPhone. L'analyste assure que la keynote annuelle aura lieu lors de la troisième semaine de septembre 2021. Certaines fuites tablent donc sur une annonce le mardi 21 septembre 2021. D'autres tablent sur le mardi 14 septembre.

D'après l'expert, Apple n'a pas pris de retard sur son calendrier de sortie cette année malgré la pénurie de puces informatiques qui frappe toute l'industrie et le rebond épidémique en Asie. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors