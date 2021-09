iPhone 13 Pro : Apple abandonne l’option 256 Go de stockage

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ne seront pas disponibles avec une option 256 Go de stockage interne. D'après une nouvelle fuite, Apple a décidé de faire l'impasse sur cette configuration pour les éditions les plus haut de gamme. Par contre, la marque proposera bien une option avec 1 To de stockage interne. C'est une première.

Alors que la keynote de septembre 2021 approche à grands pas, un nouveau rapport du site chinois MyDrivers est venue confirmer une partie des fuites concernant les iPhone 13. Le site a mis en ligne une grille tarifaire de tous les modèles d'iPhone qui seront vendu sur le marché chinois.

Les configurations proposées avec les iPhone 13 et les iPhone 13 mini ne changent pas par rapport à l'an dernier. Apple laisse toujours le choix entre 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage interne. Par contre, la firme a complétement revu son offre concernant les iPhone 13 Pro.

Apple propose jusqu'à 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro

Comme le voulaient plusieurs analystes et informateurs, Apple va bien proposer jusqu'à 1 To de stockage interne sur les iPhone 13 Pro. Aux dernières nouvelles, la marque a décidé d'augmenter l'espace de stockage disponible suite à l'intégration d'une lentille spéciale anamorphique capable de filmer en 8K jusqu'à 45 image par seconde. Pour permettre aux utilisateurs de stocker les séquences enregistrées, Apple a revu l'espace de stockage proposé à la hausse.

Malheureusement, l'arrivée de l'option 1 To s'accompagne de la disparition de la configuration 256 Go. D'après les informations de MyDrivers, Apple laissera uniquement le choix entre 128 Go, 512 Go et 1 To de stockage interne.

In fine, les utilisateurs qui se sentent à l'étroit avec 128 Go seront contraints de passer à la configuration au dessus (512 Go). Apple avait déjà procédé de la sorte avec les iPhone 7 en supprimant l'option 64 Go, et à l'époque de l'iPhone X en faisant l'impasse sur la configuration 128 Go.

Enfin, la fuite confirme que la grille tarifaire des iPhone 13 restera calquée sur celle des iPhone 12. Malgré la hausse des coûts de production chez TSMC, Apple n'augmentera pas les prix de la gamme. Nous en saurons plus lors de la keynote annuelle de la marque, qui serait prévue le mardi 14 septembre à 19h.

