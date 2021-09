iPhone 13 : la presse US salue l’autonomie et l’écran 120 Hz mais le mode Cinématique déçoit

Les iPhone 13 viennent d'être testés par la presse américaine. La plupart des journalistes US saluent l'impressionnante autonomie des smartphones et l'écran 120 Hz ProMotion intégré par Apple. Par contre, les avis sont mitigés concernant le mode Cinématique.

Alors que la sortie dans les magasins approche, Apple a confié des iPhone 13 à certains journalistes américains. Ce mardi 21 septembre 2021, plusieurs médias réputés, comme The Verge, le Wall Street Journal, Cnet ou Wired ont ainsi publié leur premier test des nouveaux iPhone.

Nous avons compilé les avis de la presse américaine afin de dresser la liste des atouts et des faiblesses des iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Evidemment, nous testerons personnellement toutes les éditions de la gamme dans les jours à venir.

Apple a largement amélioré l'autonomie des iPhone 13

Tous les testeurs s'accordent sur ce point : Apple est parvenu à améliorer significativement l'autonomie des iPhone 13. Pour y parvenir, la firme de Cupertino a tout simplement glissé des batteries bien imposantes qu'au sein des iPhone 12. De facto, les nouveaux smartphones de la marque sont plus épais que les téléphones lancés l'an dernier.

Grâce à ces batteries plus généreuses, tous les iPhone 13 peuvent tenir une journée complète avec une seule recharge, y compris l'iPhone 13 mini. Contrairement à son prédécesseur, il ne doit pas être rechargé dans le courant de l'après-midi. “En tant que fier propriétaire de l'iPhone 12 Mini, je suis tenté de changer juste pour obtenir davantage d'autonomie”, déclare Patrick Holland, journaliste chez Cnet.

L'iPhone 13 Pro Max, l'édition la plus haut de gamme, offre même deux jours complet d'autonomie sans la moindre difficulté. Le gain d'autonomie est apparement perceptible par rapport à l'iPhone 12 Pro Max, qui tenait une journée et demi en utilisation modérée. Apple n'a plus rien à envier aux constructeurs Android sur ce terrain.

L'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro

Pour la première fois, Apple a intégré un écran 120 Hz sur les iPhone 13 Pro. Similaire à celui des iPad Pro, l'écran ProMotion se distingue par fréquence de rafraîchissement adaptative capable de s'adapter aux contenus affichés à l'écran. Concrètement, Apple n'active le taux de rafraîchissement élevé que lorsque l'utilisateur en a vraiment besoin : lors d'une session gaming, de lecteur ou pour consulter des vidéos. Quand l'écran affiche des images fixes, le taux tombe à 10 Hz, ce qui permet de réduire l'impact de cette technologie sur la batterie.

Cet écran 120 Hz améliore nettement la navigation au sein de l'interface, que ce soit pour faire défiler du texte ou regarder des vidéos. Tous les testeurs ont remarqué une différence notable à l'utilisation. “J'ai ressenti la différence instantanément en faisant défiler de longues pages Web ou les fils de réseau sociaux”, note Joanna Stern du Wall Street Journal. “C'est exactement ce que je pense que nous devrions attendre d'un téléphone qui coûte plus de mille dollars”, avance Dieter Bohn de The Verge.

La fonctionnalité devrait ravir tous les utilisateurs qui n'ont jamais opté pour un téléphone avec écran 120 Hz. Par contre, les utilisateurs de smartphones Android haut de gamme restent en terrain connu. Le 120 Hz s'est en effet démocratisé sur Android depuis quelques années. De ce côté là, Apple se contente de rattraper son retard sur la concurrence.

Les rois de la photo ?

Lors de la keynote, Apple s'est longuement attardé sur la partie photographie. Les iPhone 13 embarquent plusieurs améliorations subtiles par rapport à l'an dernier, comme un nouveau capteur 12 mégapixels et un objectif macro sur les éditions Pro.

La plupart des journalistes louent les optimisations apportées sur cette génération. Concernant les iPhone 13/ 13 mini, The Verge se montre plutôt enthousiaste : “les détails sont nets et précis, les couleurs sont riches sans être sursaturées, la mise au point est rapide et fiable et le mode portrait est assez bon pour être utilisé au jour le jour”.

Sans surprise, les iPhone 13 Pro/ 13 Pro Max se montrent encore plus saisissants. Les deux smartphones tirent leur épingle du jeu grâce à un capteur ultra grand angle capable de prendre des photos en macro. C'est l'une des fonctionnalités les plus plébiscitées par les tests.

Lire aussi : le mode macro des iPhone 13 agace les premiers utilisateurs, Apple va rectifier le tir

Un mode Cinématique en dessous des attentes

L'une des nouveautés phares de la gamme est le mode Cinématique. Grâce à l'intelligence artificielle, le mode est capable de passer entre la mise au point avant et l'arrière-plan en fonction de ce qui se passe dans le cadre de l'image. Sur le papier, cette option est très séduisante.

En pratique, le mode ne semble pas encore tout à fait au point. “Les résultats du mode cinématographique sont loin d'être aussi bons que les publicités d'Apple voudraient vous le faire croire. Il ne fonctionne pas bien (ou vraiment, du tout) en basse lumière”, regrette Dieter Bohn. Pour vous faire une idée précise du résultat, on vous conseille de jeter un oeil à la vidéo du Wall Street Journal ci-dessus. Visiblement, l'iPhone 13 Pro peine à identifier correctement les éléments à l'image.

Faut-il changer d'iPhone ?

Les tests sont unanimes : les iPhone 13 s'imposent parmi les meilleurs smartphones du marché. Apple s'est concentré sur les points les plus importants pour la plupart des consommateurs : l'autonomie et la photographie. Sans surprise, les testeurs rappellent que cette génération est très proche de la précédente. La gamme “ressemble plus à un iPhone 12S qu'à de vrais nouveaux modèles“, note The Verge. Si vous avez un iPhone 12, il est donc conseillé de ne pas sauter sur les précommandes d'iPhone 13.

Source : The Verge, Wired, CNET, Wall Street Journal