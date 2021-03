Apple renforce les règles de sécurité dans ses usines pour éviter les fuites

Apple a récemment mis à jour ses directives de sécurité pour ses partenaires de fabrication. En effet, l’entreprise américaine aurait mis en place des mesures plus strictes dans les usines pour éviter les fuites, selon un document interne obtenu par Wayne Ma de The Information.

Les nouvelles règles applicables aux fabricants travaillant avec Apple prévoiraient des limites strictes en ce qui concerne les scans biométriques du personnel d'Apple dans les locaux, tout en encourageant une plus grande utilisation des caméras de sécurité pour les travailleurs des usines.

De plus, le rapport indique également qu’Apple aurait récemment demandé à ses partenaires de fabrication, comme Foxconn et Wistron, de commencer à vérifier les antécédents criminels de tous les employés des chaînes de montage. Si un employé a un casier judiciaire, il se verra refuser l’accès aux zones de développement et d’assemblage des produits Apple non commercialisés, où on peut trouver des appareils comme l’iPhone 13. L’année dernière, nous avions par exemple pu voir des photos de la carte mère de l’iPhone 12 plusieurs mois avant sa présentation.

Apple veut à tout prix éviter les fuites

Les fuites sont un véritable fléau pour tous les fabricants de smartphones, dont Apple fait partie. Malgré les mesures draconiennes pour contrôler chaque employé qui a accès à des informations sur des produits encore non commercialisés, il est très compliqué pour les fabricants de garder leurs produits secrets. Aujourd’hui, il est rare de découvrir des produits encore inconnus lors des Keynotes d’Apple ou d’autres fabricants.

Les iPhone 13 sont sans doute les appareils les plus attendus de 2021, et beaucoup d’informations ont déjà fuité. En effet, nous avions pu découvrir hier une photo volée qui confirme l’encoche de taille réduite sur la prochaine génération. Nous avons également grâce à Appleosophy que Apple cherche à supprimer le port Lightning.

Les iPhone ne sont pas les seuls produits d’Apple à fuiter. En effet, nous avions pu voir récemment le design des nouveaux AirPods 3, dont la sortie est prévue plus tard cette année. En conséquence, Apple prévoit également moderniser les systèmes informatiques dans les usines, actuellement utilisés pour déterminer où les produits se trouvent sur une chaîne de montage afin d'empêcher les vols de composants. Il faudra attendre quelques semaines pour voir si ces mesures sont efficaces.

