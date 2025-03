iPhone 13 : la Fnac casse le prix du modèle 512 Go du smartphone Apple

Vous avez l'intention de vous procurer prochainement l'iPhone 13 ? Si c'est le cas, sachez que la Fnac vous propose de faire une bonne affaire sur l'achat du modèle 512 Go du smartphone Apple au cours d'une vente flash.

C'est à l'occasion d'une vente flash courant jusqu'à ce dimanche 9 mars 2025 que le site de la Fnac vous donne la possibilité de vous offrir l'iPhone 13 à prix cassé. Proposé dans sa version 512 Go et en deux coloris au choix (lumière stellaire ou Product RED), le smartphone Apple passe de 749 euros à 599 euros grâce à une remise immédiate de 20 %, soit une réduction de 150 euros.

Dévoilé au même moment que les modèles mini, Pro et Pro Max à la rentrée de septembre 2021, l'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels, une densité à 460 ppp et une luminosité maximale de 1200 nits. On peut aussi trouver une mémoire vive de 4 Go de RAM, une batterie Li-Ion de 3240 mAh compatible avec la recharge rapide, une puce A15 Bionic et le système d'exploitation iOS 15.

De son côté, la partie photo/vidéo du smartphone comprend un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Quant à la connectivité de l'iPhone 13, celle-ci est constituée du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, du GPS, du NFC et d'un port Lightning. Pour plus d'informations, vous pouvez lire notre article dédié au test de l'Apple iPhone 13.