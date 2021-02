iPhone 13 : Apple miserait sur un écran 240 Hz, une première sur smartphone

Et si les iPhone 13 étaient finalement équipés d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz ? Un brevet déposé en 2020 montre qu'Apple est parvenu à mettre au point une dalle tactile capable de passer automatiquement de 60 à 240 Hz. La firme de Cupertino coifferait ainsi au poteau toute la concurrence Android.

Le 10 mars 2020, Apple a déposé un brevet décrivant un “écran avec plusieurs modes de taux de rafraîchissement” auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, rapporte Patently Apple. Le brevet détaille la manière dont un écran est capable de passer automatiquement du 60 Hz (la fréquence des iPhone 12) pour monter à 120 Hz, 180 Hz et, enfin, à 240 Hz.

Pour rappel, une fréquence de rafraîchissement haute signifie que le nombre d’images qui s’affiche à chaque seconde est élevé. Plus la fréquence est élevée plus une séquence est fluide. C'est l'idéal pour jouer à des jeux vidéo, consulter des documents ou regarder des vidéos. Si les écrans 90 Hz et 120 Hz sont désormais légions, rares sont les smartphones qui proposent une fréquence encore plus élevée. Á notre connaissance, seuls les Nubia Red Magic 5S et Asus ROG Phone 3 sont capables de monter au delà des 120 Hz. Les deux smartphones gaming grimpent à 144 Hz.

Un écran 240 Hz ProMotion LTPO pour les iPhone 13 ?

Evidemment, tous les regards se tournent vers les iPhone 13, les prochains fleurons d'Apple. Attendus en septembre 2021, les nouveaux iPhone devraient profiter d'un écran ProMotion avec une fréquence de rafraichissement élevé. Les fuites tablent évidemment sur un écran 120 Hz. Mais d'après ce brevet, Apple est théoriquement capable de proposer un taux de rafraîchissement plus élevé, allant jusqu'à 240 Hz.

Pour empêcher cet écran 240 Hz de ruiner l'autonomie de la batterie, Apple utiliserait une technologie capable d'adapter la fréquence de rafraîchissement en fonction des contenus affichés, à la manière des Galaxy S21 Ultra de Samsung. De même, il se murmure qu'Apple souhaiterait utiliser des écrans LTPO.

Comme toujours, rien n'indique qu'Apple ait vraiment l'intention d'exploiter la technologie décrite dans ce brevet. Le géant californien brevette régulièrement des technologies qui ne finissent pas intégrées à ses produits. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

