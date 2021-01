iPhone 13 : Apple refroidirait la puce A15 avec une chambre à vapeur comme le Galaxy Note 20

Les iPhone 13 et ultérieurs pourraient adopter un refroidissement de leur puce A15 par chambre à vapeur – une technologie que l'on retrouve sur les smartphones Android les plus premium, comme le Note 20.

En règle générale, les smartphones n'ont à dissiper que relativement peu de chaleur. Mais cela peut vite changer lors du lancement d'une application gourmande, d'une mise à jour, séance gaming ou recharge rapide. Les smartphones ne sont pas le facteur de forme idéal pour refroidir convenablement leur puce mobile. Il y a en effet très peu de place à l'intérieur de l'appareil. Et les fabricants, Apple compris, ont donc tendance à limiter les performances lorsque la température dépasse un certain niveau.

Or depuis plusieurs générations, les constructeurs Android dégainent une nouvelle technologie de dissipation de la chaleur sur leurs modèles les plus premium : la chambre à vapeur. La technologie est apparue pour la première fois dans le lineup des smartphones Samsung Galaxy avec le S10+. On le retrouve jusqu'à nos jours sur des smartphones comme le Note 20. Concrètement le smartphone embarque un caloduc ultra-fin. A l'intérieur, une peu d'eau assure un transfert énergétique nettement plus efficace qu'avec un élément en cuivre plein.

La chaleur de la puce provoque en effet l'évaporation du liquide à l'intérieur du caloduc, ce qui absorbe par la même occasion une grande partie de l'énergie. Cette vapeur se déplace plus facilement dans l'espace vide que la chaleur dans un matériau solide. Ce qui permet une meilleure dissipation et donc de meilleures performances énergétiques. Côté performances brutes, le smartphone n'a normalement plus besoin de brider ses fréquences d'horloge, ce qui débouche sur des apps plus stables et réactives.

Dans les mains, le smartphone peut également paraître un peu moins chaud – en tout cas la chaleur doit normalement être mieux répartie sur l'ensemble du casing. Or semble que la technologie intéresse Apple. TF International Securities rapporte que la firme teste “agressivement” en interne des systèmes de dissipation de chaleur basés sur des chambres à vapeur. Système qui pourrait donc se retrouver sur des smartphones dès l'iPhone 13 qui doit être dévoilé dans la seconde moitié de 2021.

Source : Apple Insider