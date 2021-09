Des pirates profitent du lancement de l’iPhone 13 pour voler 69 000 dollars en Bitcoins

La sortie de l’iPhone 13 ne s’est pas passée comme prévu pour tout le monde. En marge de la keynote de présentation, des pirates ont en effet créé un faux site de diffusion pour mettre en place une arnaque aux Bitcoins. Se faisant passer pour Apple, ils ont fait croire à leurs victimes que la firme de Cupertino offrait 1000 Bitcoins aux participants. Ils ont ainsi réussi à récolter l’équivalent de 69 000 dollars.

Chaque année, la traditionnelle keynote d’Apple est suivie par des millions de personnes. 2021 n’a pas fait exception, avec l’iPhone 13 qui a attiré tous les regards. Quelques heures avant l’événement, ils ont ainsi été nombreux à chercher un lien pour le regarder en direct. Malheureusement, tous n’ont pas eu la chance de tomber sur la rediffusion en direct sur YouTube. En effet, des pirates ont profité de l’occasion pour piéger les utilisateurs peu méfiants.

Juste avant la keynote, ils ont créé puis mis en ligne un site se faisant passer pour une page officielle Apple. Pour gagner en crédibilité, ils ont repris la charte graphique de la marque et sont même allés jusqu’à poster d’anciennes interviews de Tim Cook. Le hic se trouve au niveau d’un soi-disant jeu-concours organisé par la firme, qui aurait subitement décidé de distribuer 1000 Bitcoins à qui le souhaite.

Pensant regarder la keynote d’Apple, ils se font voler leurs Bitcoins

En arrivant sur le site, les internautes ont dû faire un choix entre Bitcoin et Ethereum. Une fois chose faite, ils ont ensuite été redirigés vers une page présentant la soi-disant offre d’Apple. Le principe est simple : il suffit de donner une somme entre 0,1 et 20 Bitcoins pour en recevoir le double. La méthode s’apparente ainsi à celle utilisée récemment par des pirates se faisant passer pour Elon Musk. Malgré quelques signes évidents de l’arnaque, 16 000 personnes ont regardé la vidéo sur le site, et la chaîne YouTube associée compte 1,3 million d’abonnés.

Ce succès impressionnant a permis aux pirates de récolter pas moins de 69 000 dollars en Bitcoin. On est bien loin des 54 millions de dollars record de Stefan He Quin, mais cela reste tout de même une certaine somme. À l’heure actuelle, le site n’est plus accessible. Il est probable que les auteurs aient uniquement ciblé les utilisateurs Apple en sachant que les recherches pour la keynote seraient élevées. On vous conseille malgré tout rester prudent à l’approche de ce genre d’événement.

