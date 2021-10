PS5 : cette édition plaquée or coûte seulement 320 000 euros

La société russe Caviar, surtout connue pour ses iPhone et ses étuis de luxe, a tenu sa promesse de lancer une PlayStation 5 en or massif. Celle-ci ne sera pas donnée, puisqu’elle coûtera 320 000 euros.

Si les PS5 standard ne vous conviennent pas, vous pourrez désormais opter pour un tout nouveau modèle limité « PS5 Prime ». Ce design personnalisé a été créé par Caviar, une « marque internationale de smartphones et d'accessoires exclusifs fabriqués à la main à partir de matériaux de luxe ».

Le boîtier de la PS5 de Caviar est fabriqué en or jaune 18 carats massif et est orné d'un motif orné. La base est un support en ébène naturel fabriqué sur mesure, et le skin pour la DualSense est en cuir véritable. Les sticks analogiques sont évidemment en or et sont ornés du logo de Caviar. Comme vous vous en doutez, le prix est à la hauteur des matériaux utilisés, puisque chaque console sera vendue 320 000 dollars. Ce n’est pas donné, puisqu’une telle somme vous permettrait d’acheter 640 PS5 classiques. Avec la manette, le prix s’envole à un total de 352 770 dollars. Bien donc bien plus que la version bling bling en or 24 carats à 8600 euros réalisée par TrulyExquisite.

Seuls 5 exemplaires de PS5 seront disponibles

Si vous avez beaucoup d’argent à dépenser et que vous ne trouvez aucune PS5 en stock chez les revendeurs habituels, le modèle exclusif de Caviar est lui bien disponible. On ne sait pas exactement combien ont déjà été vendus, mais Caviar arrive généralement à trouver des acheteurs pour ses produits de luxe.

Il ne s’agit pas des seules PS5 en or que Caviar a dévoilé, puisque déjà en début d’année, la marque avait présenté la PS5 Golden Rock Edition, dont le prix était de 499 000 euros. Cela dit, Caviar l'admet, la PlayStation 5 Gold Prime Edition est la série la plus exclusive jamais réalisée par la marque. Alors que le premier design avait été réalisé dans un style audacieux, avec des lignes brutes et brisées rappelant la forme d'un rocher, le modèle Gold de la collection Prime est « plus sophistiqué, délicat et raffiné ».

