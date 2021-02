iPhone 13 : Apple vendrait jusqu’à 90 millions d’unités en automne 2021

Apple devrait vendre entre 80 et 90 millions d'iPhone 13 dans le courant de l'automne 2021. Les analystes de la banque JP Morgan s'attendent à ce que cette nouvelle génération d'iPhone rencontre un succès encore plus monstrueux que les iPhone 12. Dans la foulée, les experts financiers confirment plusieurs rumeurs.

Les iPhone 13 ne sont pas attendus avant le mois de septembre 2021. Si Apple s'en tient à son calendrier habituel, les nouveaux iPhone seront en effet présentés lors de sa traditionnelle keynote. Néanmoins, les analystes financiers commencent déjà à prophétiser un immense succès pour les prochains smartphones de la marque, rapporte Apple Insider.

Dans un nouveau rapport destiné aux investisseurs, William Yang, analyste de la chaîne d'approvisionnement chez JP Morgan, s'attend à ce qu'Apple produise entre 80 et 90 millions d'unités d'iPhone 13 pour le lancement sur le marché. A titre de comparaison, la firme de Cupertino n'avait produit que 76 millions d'iPhone 12 lors du second semestre de 2020.

Encoche réduite et meilleure autonomie

Dans la note, l'analyste confirme plusieurs des fuites apparues sur la toile au cours des dernières semaines. Tout d'abord, Apple devrait à nouveau miser sur une gamme décliné en 4 modèles différents. Ainsi, malgré l'échec commercial de l'iPhone 12 Mini, Apple commercialiserait à nouveau un smartphone compact cette année.

Surtout, William Yang s'attend à ce qu'Apple soit effectivement parvenu à réduire la taille de l'encoche. Plusieurs rumeurs affirment que les ingénieurs du groupe ont réussi à miniaturiser les capteurs TrueDepth indispensables au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID. L'encoche serait bien plus fine au niveau de la hauteur mais toujours aussi large que celle

Enfin, l'analyste table sur “une meilleure autonomie de la batterie et des améliorations à l'appareil photo”, sans en dire davantage sur les nouveautés dans les cartons de la marque. Aux dernières nouvelles, les iPhone 13 se distingueront surtout grâce à un nouveau capteur ultra grand angle sans aucun compromis sur la qualité.

Sur base de ces informations, JP Morgan maintient son objectif de cours boursier à 150 dollars pour les 12 mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

