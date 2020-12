iPhone 13 : Apple aurait enfin trouvé comment réduire la taille de l’encoche

Apple aurait enfin décidé de proposer l'iPhone 13 avec une encoche de taille réduite. Apple est le dernier constructeur à proposer ce type de compromis en raison de capteurs de reconnaissance faciale particulièrement avancés.

Un rapport du site spécialisé DigiTimes (repris par BGR) confirme l'arrivée d'une encoche plus petite sur les iPhone 13. Apple propose une encoche depuis l'iPhone X. Si la boutade veut que “Steve Jobs n'aurait jamais laissé passer cela” il faut souligner que les iPhone conservent depuis un leadership avec le système de reconnaissance faciale le plus sécurisé et avancé du marché. Google a bien tenté de rivaliser sur les Pixel 4 en ajoutant un capteur Soli – mais le constructeur a préféré abandonner la technologie dès la génération suivante pour des raisons qui ne sont pas encore bien claires.

Or le problème c'est que c'est cet ensemble de capteurs qui contraint la taille de cette encoche. Et jusqu'à présent, Apple n'était pas parvenu à réduire son empreinte sur l'écran, malgré de légères améliorations techniques à chaque nouvelle génération. Il semblerait néanmoins que Apple ait réussi à faire évoluer ses capteurs Face ID vers une vraie “V2”. Cet ensemble serait nettement plus ramassé vers le milieu en haut de l'écran, où il serait imbriqué avec le haut parleur et le capteur selfie.

Le leaker Jon Prosser estime que cette encoche ne sera pas vraiment plus fine, mais simplement plus discrète, en prenant moins de place en largeur. En outre, on apprend que tous les modèles devraient l'année prochaine devraient embarquer un capteur LiDAR. Ce type de capteur est réservé pour l'instant à quelques uns des modèles les plus premium de la firme. Notamment les derniers iPad Pro ou l'iPhone 12 Pro Max. La seul vrai plus des modèles Pro en photo serait un téléobjectif plus performant.

Avec ce capteur, dont la fabrication serait confiée à II-VI Incorporated, les iPhone 13 et iPhone 13 Mini bénéficieraient d'une meilleure détection de la profondeur, notamment en mode portrait. Ils aideraient également Apple à pousser les applications de réalité virtuelle sur ses smartphones. Reste à savoir si on aura vraiment enfin droit à une encoche plus discrète sur les iPhone 13 : l'encoche plus fine est annoncée depuis plusieurs années sans que cela ne se matérialise. On note par ailleurs que malgré ce quasi anachronisme (vu que toute la concurrence ne fait plus d'encoche depuis des années) Apple bat des records de ventes avec l'iPhone 12.

Source : BGR