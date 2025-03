L’iPhone 13 d’Apple revient à moins de 400 € grâce à cette offre Carrefour

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent se procurer un iPhone à un prix raisonnable ! Pendant quelques jours, une offre Carrefour vous permet d'avoir l'iPhone 13 d'Apple sous les 400 euros si vous possédez la carte de l'enseigne.

Si vous faites régulièrement vos achats chez Carrefour, sachez que l'enseigne française de la grande distribution met à l'honneur l'iPhone 13 sur son site e-commerce. Jusqu'à ce lundi 17 mars 2025, le smartphone Apple incluant 128 Go de stockage est au prix de revient de 396,75 euros au lieu de 529 euros par l'intermédiaire d'une réduction fidélité de 25 % réservée aux porteurs de la carte Carrefour. La somme de 132,25 euros correspondant à la remise ira directement sur la cagnotte et pourra être dépensée en magasin ou sur le site Carrefour.

Lancé par Apple à la rentrée de septembre 2021, l'iPhone 13 dispose d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels et une densité de 460 ppp. Le smartphone de la firme de Cupertino embarque aussi une mémoire vive de 4 Go de RAM, le processeur Apple A15 Bionic, une batterie Li-Ion de 3240 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation iOS 15.

La partie photo/vidéo du smartphone se compose d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Quant à la connectivité de l'iPhone 13, elle comprend notamment le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le GPS, le NFC et un port Lightning. Besoin de plus d'informations sur le smartphone Apple ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test de l'Apple iPhone 13.