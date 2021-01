L’iPhone 13 Pro d’Apple profiterait de 1 To de stockage interne, ça se confirme

Les fuites se confirment autour d’une augmentation de la capacité de stockage de certains iPhone 13. De nouvelles rumeurs confirment que les modèles Pro et Pro Max attendus cette année bénéficieront d’un palier de stockage à 1 To. Cependant, il n’a pas encore été confirmé si le palier à 128 Go sera supprimé ou si Apple choisira de proposer quatre options de stockage et non plus trois seulement.

Progressivement, nos besoins en termes de stockage augmentent. La définition des capteurs photo atteint maintenant 108 mégapixels. Des formats de fichiers dits « RAW » apparaissent. La captation vidéo monte jusqu’en 4K, voire 8K depuis quelques mois. Les jeux vidéo sont de plus en plus gourmands. Les séries et les films, stockés localement pour être consommés hors ligne dans les transports, se multiplient. Sans parler des systèmes d’exploitation, toujours plus complets.

Tout cela prend de la place. Beaucoup de place. Les smartphones haut de gamme, où l’espace interne est de moins en moins extensible, proposent donc généralement des paliers de stockage allant de 256 Go à 512 Go. Rares sont encore ceux qui montent à 1 To. Nous n’en connaissons qu’un : le Galaxy S10+ 5G. Et pour cause : le prix de la barrette de mémoire flash reste prohibitif.

Les modèles Pro de l'iPhone 13 profiteraient bien de 1 To de stockage

Toutefois, Apple aurait pris la décision de proposer cette capacité de stockage avec l’iPhone 13. Et plus précisément avec les modèles Pro et Pro Max. Nous évoquions déjà en octobre dernier la possibilité d'un iPhone 13 Pro avec 1 To de stockage, suite à une fuite provenant du YouTubeur Jon Prosser sur Twitter. Et le leaker confirme à nouveau cette semaine la rumeur sur sa chaîne Front Page Tech (dont vous pouvez voir l’épisode en question en fin d’article).

La raison de cette décision est simple : l’arrivée de la captation vidéo en 8K avec la prochaine génération d’iPhone consommera énormément d’espace de stockage. Et les utilisateurs férus de montage vidéo pourraient se sentir à l’étroit, même avec 512 Go d’espace disponible. Bien sûr, nous nous demandons quels paliers de stockage Apple choisira de conserver. La firme supprimera-t-elle le palier à 128 Go, alors qu’il est le plus accessible ? Ou bien le palier à 256 Go ? Nous ne pensons pas qu’Apple déclinera ses iPhone sur quatre paliers de stockage. Mais ce n’est pas impossible non plus.