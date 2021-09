iPhone 13 : stockage, coloris…un revendeur balance tout avant la keynote

L'iPhone 13 continue de se dévoiler. Plusieurs jours avant la keynote annuelle, un revendeur a dévoilé la liste complète des coloris qui seront proposés. La fuite révèle aussi les options de stockage interne disponibles sur les différents modèles. Il va y avoir des déçus.

Alors que la keynote des iPhone 13 approche à grands pas, un revendeur ukrainien a répertorié tous les smartphones sur son site web, rapportent nos confrères de 91 Mobiles. Les informations publiées par le site de l'opérateur KTC confirment ou infirment certaines des rumeurs apparues sur la toile au cours des dernières semaines.

Tout d'abord, le revendeur dévoile la liste des coloris. Les deux modèles plus abordables, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, seront proposés dans 6 coloris différents : noir, bleu, violet, rose, blanc et rouge (Product Red). Par contre, Apple se contentera de décliner les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en 3 coloris : noir, argent, or et bronze. Ce n'est pas la première fois qu'une fuite évoque un iPhone tout de bronze ou un nouveau coloris sobrement baptisé noir. Ce coloris remplacerait le coloris graphite proposé sur les iPhone 12 Pro/ Pro Max.

Voici les options de stockage des iPhone 13

Surtout, le listing dévoile les options de stockage et il y a plusieurs surprises. L'iPhone 13 mini devra apparement se contenter de 64 et 128 Go de stockage interne. L'an dernier, Apple proposait pourtant un iPhone 12 mini avec 256 Go. De son coté, l'iPhone 13 standard sera disponible avec 128 ou 256 Go de mémoire.

C'est également le cas de l'iPhone 13 Pro. Á la surprise générale, Apple ne proposerait pas 512 Go sur l'édition Pro. Pour obtenir davantage de stockage interne, il faudrait apparemment se tourner vers l'iPhone 13 Pro Max, l'édition la plus haut de gamme de l'année. Cette version serait proposée avec 256 ou 512 Go de stockage. Notez l'absence de configuration avec 1 To de mémoire, évoquée par plusieurs fuites, ou de 128 Go.

Les options de stockage annoncées par KTC sont plutôt surprenantes. Il n'est pas impossible que l'absence de certaines configurations soit tout simplement liée aux stocks qui seront proposés chez l'opérateur. Nous serons fixé lors de la keynote du mardi 14 septembre 2021. Apple détaillera les options de stockage à la fin de la conférence. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 91Mobiles