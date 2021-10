Apple : Tim Cook ne veut pas que les iPhone soient utilisés pour “faire défiler sans fin”

Tim Cook, PDG actuel d'Apple, a donné une récente interview dans laquelle il évoque ses inquiétudes concernant la façon dont certains utilisent leur iPhone, notamment “pour faire défiler sans fin” du contenu sur les réseaux sociaux. Il appelle à une utilisation plus créative de la technologie.

Comme vous le savez, Apple vient de lancer les iPhone 13. De fait, l'actuel PDG de la marque à la pomme Tim Cook multiplie les interviews. Et justement, le grand patron de la firme de Cupertino a donné un entretien pour le magazine féminin Bustle. Il évoque tout d'abord le soutien d'Apple apporté à Shine, une application conçue pour lutter contre les problèmes de santé mentale et pour promouvoir la méditation.

Selon ses dires, l'appli Shine est “un autre exemple puissant de la façon dont la technologie peut être utilisée pour aider à améliorer la vie des gens”. Lui et la journaliste abordent ensuite la question de la dépendance à la technologie et à internet, et à leur impact néfaste potentiel sur la santé mentale des plus jeunes notamment. Un sujet d'actualité, surtout après les révélations inquiétantes au sujet de Facebook et des effets d'Instagram sur le moral des adolescents.

“J'ai toujours pensé que la technologie devait servir l'humanité et non l'inverse. Et je me suis toujours inquiété du fait que les gens utilisent trop la technologie […] Je me suis souvent inquiété du défilement sans fil, du fait de s'entourer de négativité”, explique-t-il en faisant référence aux comportements incités par les réseaux sociaux.

Tim Cook veut voir les iPhone utilisés à bon escient

Il poursuit : “Nous voulons que les gens fassent des choses avec leurs appareils, comme l'exposition de photographies que nous avous tous deux appréciée, ou se connecter à leur famille et leurs amis avec Facetime. Pas un défilement sans fin et stupide”, assure le patron d'Apple. Rappelons qu'Aza Raskin, le créateur du mécanisme de défilement infini que l'on retrouve sur la quasi-totalité des réseaux sociaux, a déclaré en 2019 qu'il était “tellement désolé” pour son invention, ajoutant qu'il regrette ce qu'elle a fait à la société. Il ne voulait pas que cela se transforme en un stratagème pour “garder les utilisateurs en ligne le plus longtemps possible”.

Si cela peut rassurer Tim Cook, certains propriétaires d'iPhone utilisent leur smartphone de manière originale, à l'image de ses étudiants qui ont trouvé un moyen de ne pas recopier leurs cours grâce une fonction d'iOS 15, ou encore ce médecin qui utilise le mode macro de l'iPhone 13 pour soigner les yeux de ses patients.

