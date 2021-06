iPhone 12 vs iPhone 1 : ce speed test inattendu montre à quel point les performances ont progressé depuis 2007

L'iPhone 12 est évidemment beaucoup plus puissant que l'iPhone 1, le premier smartphone lancé par Apple en 2007. Pour se rendre compte de l'écart de performances entre les deux modèles, dont la sortie est séparée de 13 ans, un Youtubeur a comparé les iPhone dans un speed test inattendu.

En 2007, Apple a créé la surprise en levant le voile sur l'iPhone. Avec cette première génération d'iPhone, le constructeur californien propose une véritable révolution. Au lieu du clavier physique en vogue à l'époque, l'iPhone misait sur un écran tactile. Fort du succès de l'iPhone 1, le géant de Cupertino a lancé chaque année une nouvelle génération d'iPhone.

Réglé comme une horloge, Apple a ainsi dévoilé les iPhone 12 en fin 2020. Chaque année, le fabricant a ajouté des améliorations et des nouveautés à ses smartphones, dont la reconnaissance faciale Face ID, un écran AMOLED géant et une kyrielle de capteurs photo.

L'iPhone 12 écrase sans surprise l'iPhone 1 !

Evidemment, Apple renouvelle aussi chaque année le SoC intégré aux iPhone afin de proposer une hausse des performances. Chaque année, l'iPhone de nouvelle génération est plus puissant et véloce que son prédécesseur. Pour mieux comprendre l'étendue des évolutions proposées par Apple sur le terrain de la puissance, PhoneBuff, une chaîne YouTube spécialisée dans les tests de rapidité entre plusieurs appareils, a opposé l'iPhone 12, dernier fleuron d'Apple, à l'iPhone de première génération.

Pour mémoire, l'iPhone de 2007 était alimenté par un processeur ARM 11 cadencé à 412 Mhz avec un seul coeur, 128 Mo de RAM et un SoC Samsung S5L8900. De son côté, l'iPhone 12, que nous avons testé, est propulsé par le chipset A14 (5nm) conçu par Apple, un processeur 6 cœurs et 4 Go de RAM.

Alors, comme vous vous en doutez, l'iPhone 12 écrase complètement son ancêtre. Les applications se lancent instantanément sur le dernier iPhone tandis qu'il faut plusieurs secondes supplémentaires à l'iPhone 1 pour réaliser certaines tâches de la vie quotidienne. Notez que l'iPhone de 2007 fonctionne toujours correctement mais il est beaucoup plus lent.

La différence de vitesse est la plus flagrante lors de l'ouverture de pages web sur Safari, l'installation d'applications iOS et l'utilisation du carnet de contact. Ce speed test, aussi déséquilibré qu'inattendu, permet de mieux comprendre à quel point nos smartphones sont devenus puissants.