iPhone 12 : le petit modèle 5,4″ serait encore plus compact que l’iPhone SE 2020

L’iPhone 12 le plus petit serait encore plus compact que l’iPhone SE 2020 à en croire le youtubeur EverythingApplePro. Ce dernier s’appuie sur une maquette imprimée à partir de fichiers CAD qui se sont retrouvés sur le web.

Il se pourrait bien que l’iPhone 12 le plus petit plaise beaucoup à ceux qui trouvent que les smartphones actuels sont beaucoup trop grands. Dans un court extrait video sur Twitter, le youtubeur EverythingApplePro compare une maquette de l’iPhone 12 imprimée à partir de fichiers CAD qui ont fuité – et qui ont déjà permis de concevoir des rendus de la gamme, comme ceux que nous avons mis en Une de cet article.

Et visiblement, le corps de ce nouveau smartphone doté d’un écran 5,4″ entre dans la gabarit de l’iPhone SE 2020 doté d’un écran 4,7″. Contrairement à ce dernier, son écran occuperait en effet toute la face avant, sans les deux bandes épaisses en haut et bas de la dalle. Cet écran sera a priori surplombé d’une encoche FaceID, bien qu’on ne sait pas pour l’heure si cette encoche sera affinée comme le suggèrent depuis plusieurs semaines certaines rumeurs, ou si le format des capteurs FaceID restera le même.

Lire également : iPhone 12 – Apple pourrait lancer un modèle 4G moins cher

L’iPhone 12 standard devrait, contrairement à l’iPhone 11, embarquer un écran OLED plutôt que LCD. Bien sûr, on imagine que sa capacité à proposer plus d’écran dans un format encore plus compact que l’iPhone SE 2020 sera son gros point fort. La plupart des constructeurs de smartphones ont abandonné les modèles compacts. Ce qui ne signifie pas que la demande pour ce genre d’appareils a disparu. Comme les autres membres de la gamme, l’iPhone 12 devrait embarquer une puce A14 Bionic compatible avec les nouveaux réseaux 5G.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020