iPhone 12 : une vidéo de prise en main montre un design proche de l’iPhone 11 Pro

L’iPhone 12 vient d’apparaître dans une nouvelle vidéo de prise en main. La courte séquence montre l’édition standard de la gamme. On y découvre un design général proche de l’iPhone 11 Pro avec une grosse encoche et un triple capteur photo arrière disposé dans un carré. Par contre, le smartphone opte pour des bords plats anguleux inspirés des iPad Pro.

Une vidéo de prise en main montrant un iPhone 12 de pré-production a été mise en ligne sur YouTube. La séquence a été publiée par Sparrow News, un site web spécialisé dans les actualités high tech. L’origine exacte de la vidéo n’est pas connue pour le moment. On vous invite donc à prendre celle-ci avec du recul.

Bloc photo carré, large encoche…Apple reprend les mêmes ingrédients que l’an dernier

Quoi qu’il en soit, la vidéo corrobore les précédentes fuites concernant l’iPhone 12, la variante standard dépourvue de scanner Lidar. Comme annoncé, Apple mise sur une nouvelle une fois sur une large encoche inspirée des iPhone X. Le constructeur californien n’a pas réduit la taille de l’encoche sur cette génération. On s’attend donc à ce qu’Apple revoit la taille de cette fameuse encoche l’année prochaine avec les iPhone 13.

De plus, on aperçoit un bloc photo carré proéminent similaire à celui qui équipe les iPhone 11 Pro. Cet appareil photo imposant abrite trois capteurs photo et un flash LED. De ce côté là, l’iPhone 12 est identique à la variante haut de gamme sortie l’an dernier.Enfin, on découvre des bords plats anguleux similaires aux iPhone 4, 4S, 5 et 5S et aux derniers iPad Pro. Cette année, Apple abandonne donc les bords courbés incurvés et arrondis apparus avec les iPhone 6.

Pour rappel, Apple devrait présenter les iPhone 12 lors d’une keynote en octobre 2020. Dans la foulée, Tim Cook devrait lever le voile sur une Apple Watch Series 6, un nouvel iPad, un casque audio avec réduction de bruit active baptisé AirPods Studio et les Apple AirTags. On vous en dit plus dès que possible. En attendant, n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du design de l’iPhone 12.