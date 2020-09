iPhone 12, Apple Watch Series 6 : la keynote serait prévue en octobre 2020

Apple devrait prochainement dévoiler ses nouveaux produits. Si aucune date n’a pour l’instant été donnée par le constructeur, Bloomberg indique aujourd’hui que ce sera pour septembre. Une liste de produits présentés à même été donnée par le journal.

Le coronavirus a chamboulé beaucoup de choses, dont le calendrier d’Apple. La firme de Cupertino a l’habitude de tenir sa keynote dédiée à l’iPhone au début du mois de septembre. Mais cette année, les choses sont différentes. Selon Bloomberg, cette conférence devrait se tenir dans le courant du mois d’octobre.

Le site semble également confirmer qu’Apple sortirait bien quatre modèles différents d’iPhone 12, tous équipés d’un écran OLED. Cette génération serait, comme d’habitude, divisée en deux gammes : normale et Pro. Les modèles classiques auraient une taille de 5,4 pouces et 6,1 pouces tandis que les Pro adopteraient un format de 6,1 et 6,7 pouces. Bloomberg précise également que leur design s’inspirerait du dernier iPad Pro.

Plus encore, les modèles Pro seraient équipés d’un capteur LIDAR pour améliorer les applications en réalité augmentée et seraient dotés d’un processeur A14. Petite précision, ces versions seraient disponibles dans une nouvelle couleur bleu marine. Tous les iPhone de 2020 serait compatibles 5G et Apple prévoirait d’en produire 75 million avant la fin de l’année.

One more thing…

La conférence d’Apple ne se concentrera pas uniquement sur les iPhone, pour Bloomberg. Un nouvel iPad Air de 10,8 pouces serait également présenté. Il adopterait le design du dernier iPad Pro. Deux nouvelles Apple Watch seraient dévoilées : une haut de gamme qui remplacerait la Series 5 et une entrée de gamme visant à remplacer la Series 3. Enfin, un nouvel HomePod serait de la partie, tout comme un nouveau casque siglé Apple.

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre une confirmation de la part d’Apple. Si la conférence se tient bien en octobre, Apple pourrait lancer les invitations à la fin de ce mois de septembre. Cette conférence devrait également se tenir de manière virtuelle, ce qui permettrait au constructeur de la présenter à un rythme soutenu et ainsi dévoiler ce grand nombre de produits. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l’annonce de cette keynote.

Source : Bloomberg