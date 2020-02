iPhone 12 : cette vidéo compare les 3 modèles avec les iPhone 11

Les iPhone 12 continuent de révéler leurs secrets. Quelques mois avant la keynote de septembre, un blog japonais a comparé des maquettes factices des nouveaux iPhone avec les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Contrairement à certaines rumeurs, Apple miserait à nouveau sur une large encoche et un design toujours inspiré de l’iPhone X.

Ce 31 janvier, le blog japonais Mac Otakara a mis en ligne une vidéo comparant des maquettes factices des iPhone 12 avec leurs prédécesseurs, les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Le blog affirme avoir obtenu ces maquettes imprimées en 3D de la part d’un vendeur sur Alibaba. Il s’agirait vraisemblablement d’un revendeur de coques et autres accessoires ayant décidé de se baser sur les schémas de conception en fuite des trois smartphones. Malgré la bonne réputation de Mac Otakara, on vous invite évidemment à prendre cette fuite avec prudence.

Un design presque identique aux iPhone 11 : l’encoche est de retour !

D’après les maquettes, la gamme des iPhone 2020 serait composée de 3 modèles : une variante avec un écran 5,3 pouces, une édition équipée d’une dalle de 5,4 pouces et une déclinaison haut de gamme avec un écran de 6,1 pouces. Pour rappel, l’analyste Ming-Chi Kuo tablait plutôt sur 4 modèles d’iPhone 12 et misait sur des diagonales d’écran légèrement plus grandes (jusqu’à 6,7 pouces).

Comme on peut le voir dans la vidéo, les iPhone 12 s’annonceraient finalement très semblables aux iPhone 11. Cette année encore, Apple miserait sur un double capteur photo pour les variantes les plus accessibles. La version haut de gamme, probablement l’iPhone 12 Pro Max, profiterait d’un triple capteur photo disposé dans un carré. Exactement comme les iPhone 11 Pro.

Sur la face avant, on retrouve la large encoche popularisée par l’iPhone X en 2017. Contrairement aux précédentes rumeurs, Apple n’aurait donc pas décidé de se débarrasser de l’encoche ni de la réduire. Sans surprise, les bordures sont fines et le menton est presque inexistant.

Les iPhone 12 se distinguent néanmoins par leur cadre en métal plat anguleux inspiré des iPhone 4. Cette année, Apple aurait visiblement choisi un châssis en métal plat plutôt que courbé pour ses nouveaux iPhone. On vous en dit plus dès que possible sur les plans d’Apple. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur le design des iPhone 12 dans les commentaires ci-dessous.

Source : Mac Otakara