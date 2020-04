iPhone 12 : Apple accuserait des mois de retard sur son planning

L’iPhone 12 accumulerait des mois de retard. Suite aux mesures de confinement et aux difficultés rencontrées avec les antennes 5G, Apple serait contraint de reporter de plusieurs semaines la sortie de ses nouveaux iPhone. On fait le point.

Dans une note envoyée aux investisseurs, et relayée par Apple Insider, l’analyste Ming-Chi Kuo fait une nouvelle fois le point sur le calendrier de sortie des prochains iPhone. Dans un premier temps, l’analyste évoque le cas de l’iPhone SE Plus, une version grand format de l’iPhone SE sorti récemment.

Selon Ming-Chi Kuo, cette déclinaison serait sublimée d’un écran LCD borderless de 5,5 ou 6,1 pouces surmonté d’une encoche. Néanmoins, le smartphone ferait l’impasse sur la reconnaissance faciale Face ID. Apple intégrerait cette fois le lecteur d'empreintes digitales TouchID dans le bouton d’allumage. Cet iPhone SE Plus serait commercialisé au second semestre 2021. Pour rappel, le code de la mise à jour iOS 14 a déjà prouvé l’existence d’un iPhone SE Plus dans les cartons de la marque.

Sur le même sujet : iPhone 12 – cette vidéo montre à quoi l’encoche Face ID plus fine ressemblera

Pas d’iPhone 12 avant octobre ou novembre 2020 ?

Dans son rapport, il évoque aussi la sortie des iPhone 12. D’après lui, Apple a accumulé des mois de retard sur son planning. L’expert affirme que Cupertino rencontre notamment des difficultés dans le développement des antennes 5G qui seront intégrées aux smartphones. De plus, le processus de développement des iPhone est plus compliqué qu’à l’accoutumée. Confinés à domicile, les ingénieurs américains d’Apple ne peuvent pas se rendre en Chine pour tester les prototypes. Certaines parties du processus sont alors confiées aux employés locaux. Ces changements par rapport au processus habituel d’Apple contribuent à multiplier les semaines de retard.

Dans ces conditions, Ming-Chi Kuo estime que la production des iPhone 12 ne débutera pas avant le mois de septembre 2020. Apple commencerait d’abord par produire les modèles d’iPhone 5,4 et 6,1 pouces. Plus complexe à produire, l’iPhone 12 avec un écran de 6,7 pouces, la version ultra haut de gamme, devrait patienter jusqu’en octobre. En général, la production d’un nouvel iPhone démarre pourtant en juillet.

L’analyste s’attend donc à ce qu’Apple diffère la sortie des iPhone 12. Les variantes avec écran 5,4 et 6,1 pouces sortiraient ainsi en octobre et l’iPhone 12 Pro Max avec écran 6,7 pouces ne serait disponible qu’en novembre 2020. Un constat entériné par les analystes de la banque d’investissement Goldman Sachs. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Apple Insider