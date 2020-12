iPhone 12 : Samsung retire son post Facebook moqueur sur l’absence de chargeur dans la boîte

Samsung semble discrètement en train de supprimer ses quelques moqueries sur l'iPhone 12 et l'absence de chargeur dans la boîte. Une suppression significative puisque l'on s'attend à ce que le constructeur fasse bientôt la même chose avec la sortie du Galaxy S21.

Quelques constructeurs s'y sont essayé avant de rapidement arrêter. En lançant les iPhone 12 Apple a longuement expliqué sa décision de retirer le chargeur et écouteurs de la boîte de ses smartphones. Xiaomi a fait partie des premiers à ironiser sur la décision d'Apple histoire de mieux rappeler dans un post que le Xiaomi Mi 10T.

Pourtant la réception de ce trait d'humour s'est rapidement avérée mitigée, avec de nombreuses réactions négatives accusant le constructeur de se moquer de l'environnement. Ce qui n'a pas empêché Samsung de troller l'absence de chargeur dans la boîte de l'iPhone 12 à son tour à peine quelques jours plus tard.

Samsung semble confirmer en creux le retrait du chargeur de la boîte des Galaxy S21

Dans le tweet, accompagné de la photo d'un chargeur, on pouvait lire : “Votre #Galaxy vous fournit tout ce que vous attenttendez. Du plus basique, comme le chargeur, aux meilleurs capteurs photo, meilleure batterie, performance, mémoire et même un écran 120 Hz dans un smartphone”.

Or comme vous le savez sans doute, il semble que Samsung ait très vite changé d'avis, au point que l'on s'attend désormais à ce que les Galaxy S21 soient lancés sans chargeur ni écouteurs dans la boîte. Bien sûr, l'info n'est à ce stade pas confirmée. Mais il y a un signe qui ne trompe pas : les community manager de la marque sont visiblement en train de faire le ménage dans leurs posts sur le sujet.

Ainsi comme le remarquent plusieurs sites, Samsung a retiré l'un des derniers posts sur le sujet sur sa page Facebook internationale. Il semble dès lors que Samsung vende sans le dire déjà la mèche : ne vous attendez pas à ce que le chargeur et les écouteurs soient inclus dans la boîte du S21. Il restera possible d'utiliser le chargeur de votre smartphone actuel, ou d'en acheter séparément un nouveau le cas échéant.

Apple a notamment expliqué que ce retrait d'accessoires permet à la firme d'économiser plus de 2 millions de mètres cubes d'équivalent émissions carbone, soit la bagatelle de 10% des émissions carbonées annuelles de la firme. Sans compter les gains sur la partie logistique puisque les boîtes sont beaucoup plus possibles ce qui en facilite le transport de masse dans les camions.

Des arguments, semble-t-il, convaincants, surtout lorsque l'on constate que les ventes d'iPhone 12 battent cette année records sur records.

