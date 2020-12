Android 11 : Samsung déploie la mise à jour sur le Galaxy Z Flip 5G

Le Galaxy Z Flip 5G de Samsung a déjà droit à une mise à jour vers Android 11 et One UI 3.0 Si cette update n'est pas encore disponible en OTA en France, puisque réservée pour le moment à la Suisse, il est déjà possible de l'installer manuellement.

C'est en février 2020 que Samsung a dévoilé son smartphone pliable Galaxy Z Flip. D'emblée, l'appareil s'est différencié du Galaxy Fold (l'autre pliable de Samsung) en ceci qu'il se plie et se déplie à la verticale, plutôt qu'à l'horizontale. Autre atout de l'appareil : il est bien plus compact et nettement moins cher. Face au succès du smartphone, l'appareil a été rapidement suivi d'une version 5G, sortie en août dernier en France.

Équipé d'un Snapdragon 865 et de 8 Go de RAM, le Galaxy Z Flip 5G a été commercialisé sous Android 10 et One UI 2.5. Rien d'étonnant à cela, puisqu’Android 11 n'était pas encore finalisé à cette époque, bien que déjà disponible en version bêta. Mais alors les nouvelles versions d'Android et de OneUI ne devaient pas être diffusées avant l'année prochaine sur ce modèle de smartphone, les voici qui débarquent déjà.

Galaxy Z Flip 5G : Samsung diffuse déjà en OTA une mise à jour vers Android 11

Si l'on en croit la feuille de route de Samsung, le Galaxy Z Flip 5G est censé profiter d'une mise à jour d'Android 11 et One UI 3.0 en janvier 2021. Mais le constructeur sud-coréen a visiblement un peu anticipé sur son calendrier, puisque la mise à jour en question est d'ores et déjà disponible en Suisse. Cette mise à jour est arrivée en même temps que l'update de sécurité de décembre 2020. On ignore pour le moment si Samsung l'a déployée en OTA dans d'autres pays.

Si vous souhaitez profiter de cette mise à jour F707BXXU1CTL6, il est parfaitement possible de l'installer manuellement à l'aide d'un logiciel comme Samloader. L'opération est assez simple, le firmware de l'appareil étant disponible sur le site de SamMobile (lien ci-dessous). Précisons néanmoins que cette mise à jour ne concerne pour le moment que la version 5G du Z Flip, et qu'elle ne peut pas être appliquée à l'édition 4G sortie en début d'année.

Malgré leurs tarifs relativement élevés, les smartphones pliables semblent rencontrer un indéniable succès, du moins pour les modèles commercialisés par Samsung. Le constructeur aurait prévu de lancer pas moins de 5 smartphones pliables en 2021, dont au moins un successeur au Z Flip.

Source : SamMobile