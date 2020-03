iPhone 12 : iOS 14 confirme un capteur ToF 3D sur les versions Pro

La présence d’un capteur ToF sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max vient d’être confirmée par le code d’iOS 14. L’ajout d’un module 3D à la configuration de la caméra permettra aux futurs iPhone de mieux appréhender la profondeur des scènes tout en offrant de nouvelles possibilités en matière de réalité augmentée.

Les rumeurs sur la présence d’un capteur ToF sur les iPhone de 2020 ont commencé à circuler dès l’été 2019 après la publication d’un rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo. Ces informations sont désormais quasi-officielles. Le code source d’iOS 14 confirme en effet la présence d’un capteur ToF sur des iPhone portant la référence « d5x ». Il s’agit à n’en oint douter des iPhone 12 puisque les iPhone 11 actuels étaient identifiés sous le nom de code « d4x ».

Seuls deux des trois iPhone 12 attendus cette année auraient un capteur ToF intégré à la caméra arrière, nous apprend 9to5Mac qui a repéré ces informations dans le code d’iOS 14. Ce privilège sera donc logiquement réservés aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Les autres capteurs seront probablement les mêmes, voire très proches de ceux utilisées sur les iPhone 11 Pro. Le capteur ToF serait ainsi accompagné d’un module grand-angle et d’un téléobjectif.

Actuellement, les iPhone utilisent la juxtaposition des clichés issus du capteur principal et du téléobjectif afin de mesurer la profondeur de champ. Cela permet d’obtenir des effets comme le Bokeh. Avec un capteur ToF, la caméra des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max fonctionnera de manière totalement différente. Ce module photo comprendra un projecteur de points infrarouge à la manière du capteur TrueDepth indispensable à la fonctionnalité Face ID sur les iPhone récents.

Cela permettra aux prochains modèles concernés de capturer des nuages de points de l’environnement afin de générer une cartographie précise de la profondeur de la scène. L’un des avantages du capteur ToF est qu’il apportera de nouvelles possibilités aux applications de réalité augmentée. 9to5Mac a récemment indiqué qu’Apple développait une nouvelle application de réalité augmentée pour iOS 14.

Celle-ci permettra aux utilisateurs d’obtenir plus d’informations sur le monde qui les entoure. Par exemple, vous pourrez tenir diriger la caméra de votre iPhone vers des produits dans un Apple Store et afficher des informations telles que les prix, les caractéristiques, fonctionnalités, etc. L’arrivée d’un module 3D à l’arrière des prochains iPhone fait ainsi pleinement sens.

Source : 9to9Mac