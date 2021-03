L’iPhone 12 Pro Max est l’un des meilleurs smartphones du marché selon Consumer Reports

L'iPhone 12 Pro Max fait partie des meilleurs smartphones disponibles sur le marché, affirme Consumer Reports. L'association de consommateurs américaine loue les performances, l'autonomie et l'appareil photo du dernier smartphone haut de gamme d'Apple. Consumer Reports met aussi en avant plusieurs smartphones Android dans son rapport, dont le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung et les derniers téléphones entrée de gamme de OnePlus.

Consumer Reports vient de publier la liste des meilleurs smartphones de 2021. L'iPhone 12 Pro Max, l'édition la plus haut de gamme de la série des iPhone 12, trône en première place de la sélection. L'association a notamment été conquis par “le processeur plus rapide, l'écran OLED super pointu, des appareils photo de premier ordre et, pour la première fois, la connectivité 5G”.

D'après Consumer Reports, l'intégration de la 5G “est une incitation à changer de téléphone après plusieurs années de mises à jour incrémentielles”. Le rapport souligne que l'iPhone 12 Pro Max offre plusieurs heures d'autonomie en plus que l'iPhone 12 Pro. D'après notre test, le 12 Pro Max est capable de fonctionner deux jours de suite sans passer par la case recharge, contre une journée pour le 12 Pro. Le smartphone grand format se distingue aussi par la présence d'un zoom optique x2,5.

Lire également : L’iPhone 12 Pro Max fait un carton, Apple pourrait augmenter la production de 11 millions d’unités

Consumer Reports conseille aussi le Galaxy Note 20 Ultra, le OnePlus N10 5G et le OnePlus Nord N100

Malgré son prix de départ élevé de 1259€, Consumer Reports n'hésite pas à conseiller l'iPhone 12 Pro Max aux consommateurs. L'association met néanmoins en garde les personnes qui ont du mal avec les terminaux encombrants. Le smartphone est “difficile à utiliser d'une seule main, même pour les personnes ayant de longs doigts”.

La sélection de Consumer Reports met aussi à l'honneur le Galaxy Note 20 Ultra, le flagship de Samsung lancé fin 2020. Aussi imposant que le 12 Pro Max, le smartphone tire son épingle du jeu grâce à son stylet S-Pen, une bonne autonomie, la 5G et un écran haut de gamme. Enfin, Consumer Reports conseille aux deux terminaux orientés entrée de gamme, les OnePlus Nord N10 5G et OnePlus Nord N100. Les deux téléphones proposent un excellent rapport qualité prix, avance l'association de défense des consommateurs.

Source : Consumer Reports