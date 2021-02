L’iPhone 12 Pro fait un carton, Apple pourrait augmenter la production de 11 millions d’unités

Face à la forte demande, Apple pourrait augmenter la production de la production des iPhone 12 Pro et Pro Max, ainsi que de l’iPhone 11. Le plus grand des iPhone pourrait voir son rythme de production augmenter de 11 millions par trimestre. II estime aussi possible que la firme arrête de produire l’iPhone 12 Mini avant la fin du premier semestre 2021, compte tenu de la faible demande.

Entre octobre et novembre 2020, Apple a lancé quatre smartphones. Les iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Nous avons publié dans nos colonnes les tests complets des quatre modèles. Vous pouvez également retrouver sur notre chaîne les tests vidéo pour l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini.

Ces quatre smartphones ont leur force et leur faiblesse. L’iPhone 12 Pro Max est certainement l’un des meilleurs vidéophones du marché actuellement. L’iPhone 12 Mini se glisse très facilement dans une poche, sans concession sur la puissance. Enfin, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro offrent un bon équilibre entre puissance, fonctionnalité, portabilité et autonomie.

Mais certains rencontrent plus de succès que d’autres. C’est notamment le cas de l’iPhone 12 Pro Max. Selon un analyste de la banque d’affaires américaine JP Morgan, Apple pourrait bientôt prendre la décision d’augmenter le volume de production de ce modèle. Et l’augmentation ne serait pas anodine, puisqu’il évoque une progression de 11 millions d’unités par trimestre.

La production de l'iPhone 12 Mini pourrait s'arrêter avant juin 2021

Apple augmenterait aussi les volumes de l’iPhone 12 Pro, de 2 millions seulement, ainsi que de l’iPhone 11. Apple pourrait produire 8 millions d’unités supplémentaires de ce modèle sorti en 2019. En revanche, les volumes des deux autres modèles de la gamme 2020 seraient réduits de 9 millions pour l’iPhone 12 et de 11 millions pour l’iPhone 12 Mini. Estimation qui rejoint celle d'une analyste de Morgan Stanley, publiée en janvier 2021. Les ventes de l'iPhone 12 Mini seraient mauvaises parce qu'il est concurrencé par l'iPhone 11, justement.

L’analyste de JP Morgan va même plus loin. Selon lui, Apple pourrait même arrêter de le produire avant la fin du premier semestre 2021. Et c’est une vraie déception. Car l’iPhone 12 Mini est un produit à part, dont le positionnement est quasiment unique : offrir une expérience de smartphone haut de gamme dans un petit smartphone très pratique à utiliser. Lors de notre test de l’iPhone 12 Mini, nous avons loué la facilité de prise en main de ce smartphone et la puissance sous son petit capot. Cependant, un petit châssis implique une petite batterie. Et l’autonomie n’est effectivement pas à la hauteur des attentes.

Source : AppleInsider