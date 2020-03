iPhone 12 Pro Max : capteur photo 64 MP et batterie 4400 mAh, voici les dernières infos

L’iPhone 12 Pro Max se dévoile ! Plusieurs mois avant la keynote de septembre, une fuite est venue lever le voile sur une partie de la fiche technique du smartphone. Cette année, Apple aurait décidé d’intégrer un capteur photo de 64 mégapixels au dos et une grosse batterie de 4400 mAh. Dans la foulée, on découvre un design presque inchangé par rapport à l’iPhone 11 Pro Max.

Ce 4 mars 2020, la chaîne YouTube EverythingApplePro a mis en ligne une longue vidéo présentant le design et la fiche technique de l’iPhone 12 Pro. Le vidéaste derrière la séquence affirme s’être appuyé sur les révélations de Max Weinbach, un jeune informateur américain devenu célèbre en révélant le Galaxy Z Flip et les Galaxy S20 avec des mois d’avance.

D’après le leaker, Apple miserait sur un capteur photo principal de 64 mégapixels pour l’iPhone 12 Pro, contre un module de 12 mégapixels pour l’iPhone 11 Pro. Pour améliorer le zoom, la firme de Cupertino s’appuierait essentiellement sur des algorithmes. Comme annoncé, Apple utiliserait aussi des capteurs plus grands et lumineux. Autre nouveauté de taille, l’intégration d’une batterie de 4400 mAh au sein de l’iPhone 12 Pro Max, à la place de l’accumulateur de 3,969mAh de l’iPhone 11 Pro Max.

L’énième retour de l’encoche

Sur base de dernières fuites, EverythingApplePro a aussi mis au point de nouveaux rendus de haute qualité de l’iPhone 12 Pro. Au dos, on retrouve un appareil photo disposé dans un carré à la manière des iPhone 11 Pro lancés l’an dernier. Sur la face avant, on aperçoit un écran surmonté d’une large encoche similaire à celle des iPhone 11, Xr, XS et X.

Lire également : iPhone 12 – Apple le lancerait à la date prévue malgré le coronavirus

Selon les informations d’EverythingApplePro, Apple travaille actuellement à réduire, voire à supprimer l’encoche, mais ce n’est pas encore pour tout de suite. Que pensez-vous de ce nouvel aperçu de l’iPhone 12 Pro ? Êtes-vous déçu par le retour de l’encoche ? On attend votre avis dans les commentaires.