iPhone 12 Pro : Apple ferait l’impasse sur l’écran 120 Hz, ça se confirme

Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ne seraient finalement pas recouverts d’un écran 120 Hz, révèle une fuite. Suite aux retards accumulés pendant la crise du coronavirus, Apple ne serait pas en mesure d’obtenir les circuits intégrés destinés aux dalles dans les temps. Plutôt que de décaler le lancement des 2 versions hauts de gamme de plusieurs semaines supplémentaires, la firme de Cupertino préférerait abandonner cette fonctionnalité et la réserver pour l’iPhone 13.

Ross Young, analyste réputé dans l’industrie et source intarissable de leaks, a une nouvelle fois évoqué les iPhone 12 sur son compte Twitter. « J’ai entendu dire qu’Apple est parvenu à obtenir des dalles Pro 120 Hz mais pas les circuits intégrés des pilotes pour écran 120 Hz » avance Ross Young. Comme le montrait le code source de la beta d’iOS 14, Apple a donc bien l’intention d’intégrer des écrans 120 Hz sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Face aux problèmes de fournisseur rencontrés, Apple envisagerait d’abandonner les écrans 120 Hz pour cette année. « Ils devront donc soit trouver un correctif, ce qui s’annonce difficile, attendre les circuits intégrés de pilote pour écran 120 Hz et donc retarder le lancement de manière significative, soit les lancer à 60 Hz » explique l’analyste. C’est la dernière option qui serait privilégiée par Apple. Plutôt que de reporter exagérément la sortie des iPhone 12 Pro, la marque californienne se contenterait d’écrans 60 Hz.

« Apple peut déplacer des montagnes, alors on verra. Étant donné à quel point certains d’entre vous veulent du 120Hz, peut-être qu’ils écoutent et retarderont le lancement » estime néanmoins Ross Young. Pour rappel, Apple devrait présenter les iPhone 12 lors d’une keynote prévue au mois d’octobre. Les deux iPhone 12 Pro ne sortiraient pas avant le mois de novembre 2020 sur le marché.

Il y a quelques semaines, le PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants affirmait déjà qu’Apple allait plutôt réserver les écrans 120 Hz pour les iPhone 13 Pro, attendus fin 2021. Certains informateurs, dont Jon Prosser, assurent qu’Apple n’a pas encore enterré l’idée et que la plupart des prototypes testés sont bien équipés d’écrans 120 Hz. On vous en dit plus dès que possible.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020