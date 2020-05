iPhone 12 : oubliez l’USB type C, il aura un port Lightning propriétaire comme tous les autres

L’iPhone 12 gardera un port Lightning propriétaire malgré l’existence de tests en interne d’un prototype avec port USB type C. En fait le connecteur, qui est devenu la norme sur les iPad Pro et les MacBook/Pro pourrait ne jamais débarquer sur iPhone. L’iPhone 13 lui préférerait un Smart Connector !

Apple s’accrocherait encore au port Lightning de ses iPhone. Le prochain modèle, l’iPhone 12, ferait ainsi l’impasse sur l’USB type C. Une résistance très étonnante quand on sait qu’Apple a très tôt généralisé l’USB type C sur ses ordinateurs. En fait, lorsqu’Apple avait annoncé le changement, la firme avait même écopé de moqueries, alors que ses ordinateurs pour les « Pro » devenaient inutilisables sans une multitude d’adaptateurs.

Pas d’USB type C sur l’iPhone 12 mais un Smart Connector sur l’iPhone 13 ?

Depuis, presque tous les constructeurs PC ont adopté l’USB type C dans leur machine – même si c’est le plus souvent en conjonction avec d’autres ports bien utiles, comme un port Ethernet et des ports USB type B classiques. Or, aujourd’hui, avec ses iPhone dotés d’un port de charge propriétaire, Apple fait figure d’anachronisme. L’industrie mobile s’est dans l’ensemble mis d’accord pour adopter des ports standards USB type C.

Ce qui est plutôt un avantage pour les propriétaires de smartphone qui n’ont plus besoin que d’un câble et d’un chargeur unique pour charger leur mobile, Switch, casque Sony WH-1000XM3 et ordinateur portable, par exemple. Le port Lightning n’est pas la pire des inventions propriétaires. Le connecteur est simple, et nettement plus durable et robuste que le connecteur USB type C.

Il est d’ailleurs apparu bien avant l’USB type C et est commun à tous les iPhone non obsolètes en circulation. Ce qui fait que le connecteur reste pratique étant donné qu’il est assez facile de trouver un utilisateur d’iPhone pour vous prêter un câble si vous tombez en rade. A en croire le leacker bien informé Fudge (@Choco_bit), Apple a hésité à troquer le Lightning pour l’USB type C sur des prototypes d’iPhone 12.

Avant d’y renoncer : « c’est dommage que les prototypes iPhone 12 USB-C n’aillent pas en production. Un an de plus avec Lightning« . Or, le leaker ne s’arrête pas là et suggère que les iPhone pourraient ne jamais avoir d’USB type C. Il poursuit en effet : « enfin, au moins il y aura un Smart Connector sur la série 13″. Le Smart Connector est un port de surface, magnétique.

Il prend la forme de petites pastilles en surface de l’appareil. On l’avait vu pour la première fois apparaître sur l’iPad Pro. Son arrivée sur au moins un modèle d’iPhone est teasée depuis au moins l’iPhone 7 sans que cela ne se soit jamais concrétisé. Le Smart Connector permettrait à Apple de proposer un mode de recharge innovant, tout en supprimant tous les ports pour rendre le smartphone plus étanche.