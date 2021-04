iPhone : 90% des ados préfèrent les smartphones Apple à Android

L’iPhone est le smartphone le plus populaire auprès des ados américains, selon un dernier sondage. 88% d’entre eux possèdent déjà un terminal siglé Apple. Plus encore, 90% affirment que leur prochain téléphone sera un iPhone.

Le smartphone n’est pas seulement un objet rectangulaire qui permet d’afficher des informations et de communiquer. C’est avant tout un objet statutaire, donc extrêmement important pour les ados. Une étude menée auprès des jeunes américains montre que c’est bien l’iPhone qui a le vent en poupe sur cette tranche d'âge.

7000 américains ont participé à cette étude et le résultat est sans appel : c’est bien l’iPhone le terminal le plus populaire sur ce segment de population. 88 % des jeunes d’outre-Atlantique possèdent un produit conçu par Apple. Plus encore, ils ne comptent absolument pas changer. Pour 90% des sondés, leur prochain smartphone sera un iPhone. Cette statistique est la plus haute jamais enregistrée pour Apple, qui voit là sa popularité se confirmer auprès des adolescents. Tim Cook peut dormir sur ses deux oreilles, lui qui compte encore rester quelques années à son poste.

Apple vise les jeunes avec l’iPhone SE

Un iPhone, c’est cher. Tous les parents n’ont pas forcément les moyens d’acheter un produit à 1000 euros à leurs enfants, mais hors de question de leur fournir un téléphone discount à prix cassé. Apple le sait et surfe sur cette demande avec l’iPhone SE. Le dernier modèle en date, sorti en 2020, est en effet vendu à moins de 500 euros et se montre donc très intéressant. Pari réussi pour Apple, puisque le SE est l’un des terminaux les plus vendus de l’année dernière.

Apple n’a donc aucune raison de ne pas continuer sur sa lancée et il se pourrait bien qu’un nouveau modèle soit officialisé à un moment ou un autre. Il faudra toutefois faire preuve de patience, puisque le troisième iPhone SE ne serait pas dévoilé avant 2022 selon toute vraisemblance.

Dans tous les cas, la marque Apple parle beaucoup aux jeunes américains. Un marché important, puisque les ados d’aujourd’hui sont les acheteurs de demain. Mais attention, d’autres marques sont bien évidemment en embuscade sur ce secteur, comme Samsung ou encore Xiaomi avec des produits performants de milieu de gamme.

Source : wccftech