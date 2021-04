Apple : Tim Cook ne se voit pas rester dix années de plus

Tim Cook dirige Apple depuis maintenant dix ans. Sera-t-il encore patron de la firme de Cupertino en 2031 ? Probablement pas. Il affirme en effet ne pas souhaiter faire dix années de plus, même si la retraite n’est pas encore au programme.

Tim Cook est arrivé à la tête d’Apple en 2011, avec la lourde tâche de succéder à l’emblématique Steve Jobs. Dix ans plus tard, son bilan se montre très positif. Il a continué l’œuvre de son prédécesseur tout en apportant de nouveaux produits aux catalogues de la marque. Mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il fasse ça dix ans de plus.

A lire aussi – Test iPhone 12 Pro Max : incontestablement le meilleur photophone d’Apple !

En effet, Tim Cook a brièvement évoqué son avenir dans une interview accordée au podcast de Kara Swisher du New York Times. Il a refusé de parler de sa succession, qui arrivera forcément un jour, mais a bien voulu se prononcer sur son futur départ. Pour lui, il n’est pas encore question de partir, mais il ne fera pas une décennie de plus à la tête d’Apple.

“Dix ans de plus ? Probablement pas. Je peux simplement vous dire qu’actuellement, je me sens bien et que je n’ai pour l’instant pas de date envisagée pour partir. Mais dix ans est une longue période. Je ne ferai probablement pas dix années de plus.”

Tim Cook encore PDG à 70 ans ?

Il faut signaler que Tim Cook a actuellement 60 ans. On le voit mal continuer à diriger l’entreprise à l’âge de 70 ans, mais plutôt profiter d’une retraite bien méritée. Pourtant, il n’y a pas encore pensé. Il ne sait même pas ce qu’il pourrait faire après Apple :

“Je n’en ai aucune idée car j’aime trop cette entreprise, c’est dur d’imaginer ma vie sans elle. Je pense que je le saurais qu’au moment où ça arrivera.”

Tim Cook évoque donc sa retraite, mais nous en sommes encore loin. Le PDG d’Apple a encore du temps pour préparer la transition et nous devrions le voir présenter les keynotes encore quelques temps. Il serait étonnant de ne pas le voir annoncer l'iPhone 13 en fin d'année. Pour rappel, Cook est arrivé à la tête d’Apple en août 2011 pour remplacer un Steve Jobs alors très malade.

Source : New York Times