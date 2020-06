iPhone 12 : son design inspiré de l’iPad Pro est confirmé par une série de maquettes

Des photos d’une série de maquettes nous offrent un nouvel aperçu du design de l’iPhone 12. Apple aurait opté pour des tranches latérales moins arrondies que d’habitude avec un arceau métallique « plat » qui sépare l’écran du dos en verre. Sur ce plan, l’iPhone 12 se rapproche de l’apparence de l’iPhone 4 et de l’iPad Pro. Pour le reste, il ne faudrait pas s’attendre à de grands changements niveau design.

JimStore, un accessoiriste Neo-Zélandais vient de publier des photos de plusieurs maquettes qui dévoilent l’apparence de l’iPhone 12 et de ses différentes déclinaisons. Aux dernières nouvelles, Apple lancerait 4 modèles cette année. Leur design converge avec les derniers rendus du smartphone conçus sur la base schémas envoyés aux fabricants de coques. Les iPhone de 2020 se distinguent par le retour à un format plat sur les tranches, par opposition au design arrondie adopté par Apple depuis l’iPhone 6.

Cet aspect mis de côté, l’iPhone 12 se rapproche beaucoup des modèles actuels. Alors qu’on s’attendait à une réduction de la taille de l’encoche, les maquettes semblent infirmer ce changement mais il convient à l’étape actuelle de les prendre avec beaucoup de prudence.

Où est passé le scanner LiDar ?

JimStore a également mis en ligne des fichiers CAD qui traduisent le design de l’iPhone 12 et de ses variantes en rendus 3D. On remarque l’absence du scanner LiDar à l’arrière des versions Pro. Il ne s’agit toutefois pas d’une preuve suffisante qu’il ne sera pas présent sur la version finale des deux modèles. Cette information n’est pas vraiment nécessaire pour les fabricants de coque et il n’est pas surprenant que leurs maquettes passent sous silence certains détails.

Sauf surprise, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devraient bien embarquer quatre capteurs photos à l’arrière : trois pour être plus précis, en plus du module LiDar similaire à celui de l’iPad Pro 2020. Ce dernier joue le même rôle que les capteurs ToF au niveau de la concurrence Android. Les deux autres variantes devraient quant à eux en être dépourvus. On parle de deux iPhone 12 standards avec des tailles respectives de 5,4 et 6,1 pouces. Ils sont annoncés avec deux optiques à l’arrière.

Pour ce qui est de la taille de l’iPhone 12 Pro, il resterait sur un format de 6,1 pouces. L’iPhone 12 Pro Max quant à lui embarquerait une dalle de 6,7 pouces, soit 0,2 pouces de plus que l’iPhone 11 Pro Max.

Source : JinStore