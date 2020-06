iPhone 12 : voici à quoi devrait ressembler le prochain smartphone d’Apple

L’iPhone 12 devrait être présenté dans les mois qui viennent, mais aujourd’hui, le site Phonearena nous donne une idée de ce à quoi il devrait ressembler. Il se base sur les fuites et les schémas envoyés à un fabricant de coques.

L’iPhone 12 pourrait ne pas être présenté en septembre à cause du coronavirus, mais Apple fait tout pour être dans les temps. Aujourd’hui, c’est le site Phonearena qui nous montre à quoi pourrait ressembler le terminal. L’on constate ici que les rendus rappellent fortement un certain iPhone 4 sorti en 2010.

Pour ces rendus, Phonearena s’est inspiré des rumeurs en cours, des fuites et des données récoltées par un fabricant de coques basé en Roumanie, qui avait déjà tapé juste pour l’iPhone 6. Selon le site, Apple présenterait quatre smartphones. Le constructeur resterait sur ses formats de 5,8 pouces, 6,06 pouces et 6,4 pouces, mais introduirait également un terminal plus petit de 5,4 pouces. Une taille minuscule aujourd’hui qui se rapprocherait de celui de l’iPhone 5.

Apple abandonnerait la technologie LCD cette année pour de l’OLED. Néanmoins, cela ne changerait en rien la présence du fameux notch, introduit avec l’iPhone X, toujours présent, mais beaucoup plus fin.

Triple capteur à l’arrière

PhoneArena place aussi un triple capteur photo à l’arrière, très similaire à celui de l’iPhone 11, et laisse le port Lightning en guise de connectique. Pas d’USB Type-C donc. Pour le reste, tout rappelle l’iPhone 4. Que ce soit la forme arrondie ou l’arceau métallique qui cercle l’écran. Le capot arrière est en métal sur les rendus, ce qui là évoque l’iPhone 5.

Rien ne dit que le design final du smartphone ressemblera à ça et Apple pourrait partir sur une optique tout à fait différente. Ne reste qu’à attendre une annonce officielle du constructeur.

Que pensez-vous de ces rendus ? Seriez-vous heureux de retrouver ce design proche de l’iPhone 4 ? Au contraire, n’êtes-vous pas emballé par cette perspective ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : PhoneArena