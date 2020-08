iPhone 12 : pas de capteur photo 64 MP, Apple miserait encore sur des modules 12 MP

Les iPhone 12 feraient finalement l’impasse sur le capteur photo de 64 mégapixels. Comme c’est le cas depuis 2015, Apple miserait donc à nouveau sur des modules de 12 mégapixels. Par contre, ces objectifs seraient plus imposants que ceux des iPhone 11, révèle un leaker.

Le lancement des iPhone 12 approche à grands pas ! Ces derniers jours, les fuites concernant la nouvelle génération d’iPhone se multiplient. Récemment, des photos volées de l’iPhone 12 Pro Max sont venues confirmer l’intégration d’un écran 120 Hz. En parallèle, nous avons appris qu’Apple a l’intention de réduire les coûts de production au maximum en misant sur des batteries moins chères.

Apple se contenterait de capteurs de 12 mégapixels, et alors ?

Plus récemment, un informateur réputé du nom de Komiya a évoqué la fiche technique de l’appareil photo des iPhone 12 sur son compte Twitter. Par le passé, le leaker a souvent visé juste. Néanmoins, on vous invite à prendre ces informations avec des pincettes en attendant la keynote.

Selon lui, Apple n’intégrerait pas de capteur 48 mégapixels ou 64 mégapixels au sein des iPhone 12, ni sur les modèles moins chers ou les variantes haut de gamme. Comme c’est le cas depuis la sortie des iPhone 6s, la firme de Cupertino se contenterait de modules photo de 12 mégapixels. Apple attendrait les iPhone 13, prévus fin 2021, pour proposer un appareil photo de 48 mégapixels.

Pour rappel, la résolution des capteurs n’est pas la seule variable qui entre en jeu dans la qualité des photographies. Malgré ses 12 mégapixels, l’iPhone 11 Pro est d’ailleurs parvenu à se hisser parmi les meilleurs photophones du marché l’an dernier. Apple compense notamment avec des algorithmes et un excellent traitement logiciel.

Néanmoins, les capteurs de 12 mégapixels des iPhone 12 seraient différents de ceux des iPhone 11. Selon Komiya, Apple intégrerait des objectifs plus larges et plus imposants. Grâce à des modules plus grands, l’appareil photo serait capable de capter plus de lumière et de détails. Dans des conditions de faible luminosité, le smartphone devrait donc tirer son épingle du jeu.

Nous en saurons plus sur les iPhone 12 lors de la keynote officielle attendue au début du mois d’octobre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.