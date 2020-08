iPhone 12 Pro Max : des photos volées montrent l’immense écran 120 Hz

L’iPhone 12 Pro Max s’illustre dans plusieurs photo volées. Cette nouvelle fuite prouve qu’Apple envisage bien d’intégrer un écran 120 Hz ProMotion sur ses smartphones haut de gamme. On y aperçoit aussi la fameuse encoche héritée des iPhone X et des bordures plus fines.

Ce mardi 24 août 2020, le leaker Max Winebach et Filip Koroy, le vidéaste derrière la chaîne YouTube EverythingApplePro, ont publié sur Twitter deux photos montrant l’immense écran de 6,7 pouces de l’iPhone 12 Pro Max. Selon eux, la dalle aurait une définition de 2 788 x 1 284 pixels et une résolution de 458 pixels par pouce. En parallèle, Jon Prosser, un autre informateur, a partagé plusieurs captures d’écran montrant les réglages de l’écran 120 Hz de l’iPhone.

L’encoche de l’iPhone X est de retour sur les iPhone 12

Tout d’abord, cette nouvelle salve de photos volées montre qu’Apple n’a pas encore abandonné l’idée d’intégrer un écran 120 Hz sur les iPhone 12. Comme le note Jon Prosser, certains prototypes d’iPhone 12 Pro Max bénéficient d’un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. Certaines unités en sont dépourvues.

« Merci de vous assurer que votre modèle PVT (NDLR : production validation testing) prend en charge la fréquence de rafraîchissement élevé. Activer l’option sur du hardware non compatible peut engendrer des comportements inattendus » peut on lire sur l’écran des prototypes en cours de test.

D’après Ross Young, analyste réputé, Apple envisagerait de faire l’impasse sur l’écran 120 Hz afin de ne pas accumuler plus de retard sur son planning. Pour l’heure, on ignore donc si cette fonctionnalité fera son entrée sur les iPhone cette année.

Ensuite, les photos volées montre les réglages de l’écran 120 Hz. Comme prévu, le rafraîchissement de l’écran est capable de passer automatiquement de 120 à 60 Hz en fonction du contenu affiché à l’écran. Par exemple, le taux de rafraîchissement peut grimper à 120 Hz uniquement lorsque vous jouez à un jeu vidéo ou lorsque vous regardez une vidéo.

Les photos volées confirment l’énième retour de l’encoche façon iPhone X. Selon les informateurs, Apple a par contre rétréci la taille des bordures. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les iPhone 12, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020