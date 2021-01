Apple recommande de ne pas approcher l’iPhone 12 et le chargeur MagSafe d’un pacemaker

Apple recommande désormais de ne pas utiliser l'iPhone 12 ou le chargeur MagSafe à proximité d'un pacemaker. D'après la firme de Cupertino, il n'est pas impossible que les aimants intégrés au sein de ses appareils perturbent le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs. In fine, il est conseillé de ne pas glisser l'iPhone 12 dans la poche de sa veste.

Avec les iPhone 12, Apple inaugure une nouvelle technologie de recharge sans fil : MagSafe. Inspiré du chargeur magnétique présent sur les anciens MacBooks, le chargeur MagSafe se fixe fermement à l'arrière des iPhone grâce à une série d'aimants. Le constructeur a en effet glissé de puissants aimants dans le chargeur et au dos de ses nouveaux smartphones.

Malheureusement, cette nouvelle technologie a rapidement suscité l'inquiétude des cardiologues. D'après une étude de Heart Rythm, une revue médicale spécialisée dans l'arythmie cardiaque, les aimants des iPhone 12 et le chargeur MagSafe risquent de désactiver les pacemakers. Pour ça, il suffit que l'aimant se retrouve à quelques centimètres du stimulateur cardiaque.

Apple demande aux utilisateurs avec pacemaker de rester prudent

En réaction aux mises en garde du corps médical, Apple a mis à jour la page d'assistance destinée aux iPhone 12. Conscient des risques soulevés par les médecins, le géant californien recommande de ne plus approcher l'iPhone 12, ou ses accessoires MagSafe, d'un stimulateur cardiaque.

“Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, maintenez une distance de sécurité entre votre iPhone (et ses accessoires MagSafe) et votre appareil médical (plus de 15 cm ou plus de 30 cm en cas de charge sans fil)” met en garde Apple. De facto, les utilisateurs munis d'un pacemaker sont priés de glisser leur smartphone dans la poche de leur pantalon plutôt que la poche de leur veste, trop proche du coeur.

“Bien que tous les modèles d’iPhone 12 contiennent davantage d’aimants que les modèles d’iPhone précédents, ils ne sont pas censés présenter un plus grand risque d’interférences magnétiques avec ces appareils” rassure Apple. Néanmoins, la marque concède que “les appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux émetteurs à proximité”. Apple recommande aux utilisateurs avec pacemaker de prendre contact avec leur médecin. En cas de dysfonctionnement du simulateur cardiaque, le groupe conseille de cesser d'utiliser l'iPhone ou le chargeur MagSafe.