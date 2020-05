iPhone 12 : quand il adopte le look du Mac Pro, quelle horreur !

Un iPhone 12 aux allures de Mac Pro est apparu dans une vidéo concept publiée sur YouTube. Cet iPhone imaginaire est recouvert de la fameuse râpe à fromage qui caractérise l’ordinateur d’Apple. Il est même équipé de deux poignées et de roulettes ! Bref, c’est tout simplement une horreur.

L’an dernier, Apple a présenté le Mac Pro, un ordinateur puissant et coûteux réservé aux professionnels. Outre sa fiche technique monstrueuse et son prix de départ de 5999 dollars, c’est le design de l’engin qui a alimenté les débats des internautes. Apple a en effet misé sur une surface en aluminum trouée, idéale pour dissiper la chaleur et aérer la machine. Malheureusement, le design de cette plaque rappelle beaucoup une râpe à fromage.

Une vidéo imagine un iPhone 12 façon Mac Pro : au moins, il n’a pas d’encoche !

Avec beaucoup d’humour, les vidéaste derrière la chaîne YouTube Phone Industry ont mis au point une vidéo concept montrant un iPhone 12 inspiré du design du Mac Pro. Le dos de cet iPhone cauchemardesque est recouvert d’une plaque en aluminium trouée, la fameuse râpe à fromage du Mac Pro. Sur la face avant, un écran 120 Hz est visible.

En lieu et place de la large encoche des iPhone, Phone Industry mise sur un poinçon qui renferme un double capteur photo. Sous la dalle, il y a un lecteur d'empreintes digitales TouchID. Comme sur le Mac Pro, il est possible de choisir entre des roulettes et des pieds.

Ce n’est pas tout. Dans la même optique, Phone Industry a mis en ligne la vidéo concept d’un tapis de recharge sans fil AirPower inspiré du design du MacPro. On retrouve une nouvelle fois la plaque en aluminium trouée et des pieds façon Mac Pro. On attend maintenant de pied ferme les AirPods, les Apple Watch et les Magic Mouse inspirées du Mac Pro pour compléter le musée des horreurs.