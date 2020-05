Apple Mac Pro : les roues à 700 dollars ont droit à leur unboxing et c’est à pleurer de rire

L’Apple Mac Pro a besoin de roues pour être déplacé. Des roues vendues 700 €. Et comme tout nouveau produit Apple, elles aussi ont droit à un unboxing du Youtubeur Unbox Therapy. Pour le meilleur et pour le rire.

Juin 2019, Apple présente le MacPro, une ordinateur surpuissant et modulable disponible à partir de 5999 dollars ! Un bloc massif d’aluminium qui pèse pas moins de 18 Kg ! Si la marque à la pomme a eu la présence d’esprit d’équiper la bête avec deux poignets, il n’est pas forcément évident de se trimballer une telle charge (en cas de nécessité de déplacer le monstre bien entendu).

Seulement comme on dit à chaque problème sa solution. En l’occurrence, cette solution est facturée 699 $. Il ne s’agit ni plus ni moins que de roulettes pour votre MacPro. Mais attention, nous n’avons pas le droit ici à des vieilles roulettes de caddie non, mais des vraies belles roulettes en aluminium estampillées Apple.

À lire également : Ikea trolle Apple et son Mac Pro pour faire la pub d’une râpe à fromage

Bien évidemment, le youtubeur Unbox Therapy ne pouvait pas passer à côté d’un Unboxing aussi excitant ! Pendant une vidéo longue de 7 minutes et 45 secondes, le vidéaste nous dévoile avec attention le « fantastique » contenu de cette belle boite Apple. Trêves de plaisanterie, tout ça n’est évidemment qu’un troll en bonne et due forme de Unbox Therapy. On se doute que de nombreux spectateurs et spectatrices partagent son point de vue, et se demandent comment l’on peut mettre autant d’argent dans quatre roues.

Notez bien qu’Apple facture les roues 400$ pendant l’achat initial du MacPro. Seulement, si vous préférez vous en passer dans un premier temps et les acheter ensuite, la firme de Cupertino vous ponctionne de 700$ (400 $ de roues et 300 $ pour retirer les pieds). Il n’y pas de petites économies n’est-ce pas ? Quoiqu’il en soit, ce kit de roues pour MacPro peut parfaitement faire office de support pour vos plantes. L’imagination est votre seule limite et ça, c’est une révolution.