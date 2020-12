iPhone 11 : Apple remplace gratuitement les écrans qui ne fonctionnent plus

Certains iPhone 11 souffrent d’un problème d’écran tactile. Après quelques mois d’utilisation, la dalle AMOLED de certaines unités ne répond plus et refuse de fonctionner. Admettant un problème de fabrication, Apple accepte de remplacer gratuitement les écrans tactiles concernés. On vous explique comment découvrir si vous êtes éligible.

« Apple a déterminé qu’un petit pourcentage d’écrans d’iPhone 11 peut cesser de répondre au toucher en raison d’un problème avec le module d’affichage » explique Apple sur son site web officiel. Un défaut de conception du module d’affichage a été repéré sur les iPhone 11 fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020.

Sur les appareils concernés, l’écran tactile ne répond plus aux commandes des utilisateurs. L’iPhone est donc inutilisable. Si vous avez acheté votre iPhone 11 dès sa sortie sur le marché en septembre 2019, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes avec la dalle AMOLED.

Sur le même sujet : iPhone 12 vs iPhone 11 – quelles différences, faut-il acheter le nouvel iPhone ?

Apple lance un programme de remplacement des iPhone 11 défaillants

Apple a lancé un programme de remplacement de l’écran pour les smartphones lésés. Pour s’assurer que leur terminal est bien éligible, la firme de Cupertino propose aux utilisateurs de rentrer le numéro de série de leur iPhone 11 sur cette page. Pour rappel, on trouve le numéro de série d’un iPhone dans Réglages > Général > Informations. Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser l’iPhone, vous pouvez utiliser le numéro IMEI/MEID visible sur le support pour carte SIM. Enfin, le numéro de série est aussi inscrit sur l’emballage d’origine de l’iPhone, sur le reçu d’origine ou sur la facture.

Si votre iPhone 11 est éligible, Apple vous propose de prendre rendez-vous dans un Apple Store ou chez un fournisseur de services agréé Apple. Pour éviter de vous déplacer, la firme propose aussi aux usagers d’envoyer leur iPhone 11 par la poste. Pour ça, il faut contacter le service client. Le programme de remplacement est ouvert pour une période de deux années, précise Apple. Une fois ce délai révolu, les écrans ne seront plus remplacés gratuitement. Si vous avez déjà rémunéré Apple pour remplacer l’écran de votre iPhone 11 éligible au programme, la firme s’engage à vous rembourser intégralement.