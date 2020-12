iPhone 12 : la recharge sans fil ne fonctionne pas correctement, Apple promet un correctif

Certains iPhone 12 rencontrent un problème avec la recharge sans fil QI. Avec certains chargeurs QI, la batterie des smartphones cesse en effet soudainement de se recharger, affirment des témoignages. Pour corriger le tir, Apple travaille actuellement sur un correctif.

La batterie des iPhone 12 peut être rechargée de trois façons différentes. Tout d’abord, les utilisateurs peuvent opter pour la recharge filaire via le port Lightning. Contrairement aux précédents iPhone, les iPhone 12 sont aussi compatibles avec la recharge sans fil via MagSafe, un chargeur magnétique. Inspiré de l’ancien MagSafe des Macs, ce chargeur permet de maintenir en place des supports de charge, des porte-cartes ou des coques de protection grâce à des aimants situés dans l’iPhone, et de simplifier le fonctionnement de la recharge par induction. Malheureusement, le chargeur MagSafe accumule les bugs. Des témoignages évoquent notamment un dérèglement du son lors de la recharge.

Enfin, les iPhone 12 sont aussi compatibles avec la recharge par induction QI, comme la plupart des smartphones Android sur le marché. Mais d’après les témoignages de nombreux usagers, la recharge sans fil QI ne fonctionne pas correctement sur les iPhone 12, rapportent nos confrères de 9to5Mac.

Apple va intégrer un correctif à la prochaine mise à jour d’iOS

« Du jour au lendemain, il a cessé de se recharger sur mon socle de charge. Il fonctionnait toujours sur les deux autres tapis. Plus tard dans la journée, il a arrêté de se recharger sur le deuxième. Ensuite, quand j’ai essayé le troisième socle, il avait également cessé de se charger! » explique Ben Lovejoy, rédacteur chez 9to5Mac. De notre côté, nous n’avons rien remarqué sur notre iPhone 12 Pro Max. Le bug est probablement cantonné à certains modèles.

Alerté par plusieurs acheteurs mécontents, Apple travaille actuellement sur un correctif à ce bug. Un lecteur de 9To5Mac s’est en effet entretenu avec le service clientèle de marque concernant les problèmes de la recharge QI. « Nous y travaillons et cela sera résolu dans les prochains jours » a répondu le service client. Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que la firme de Cupertino intègre le patch dans la prochaine mise à jour d’iOS, à savoir iOS 14.3.

Source : 9To5Mac