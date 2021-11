Apple travaille pour intégrer des écrans OLED sur ses futurs iPad et MacBook

Apple pourrait bien faire le grand saut vers l’OLED dans un futur proche. En effet, la firme de Cupertino serait en discussion avec Samsung et LG pour inclure ce type de dalle dans ses futurs Macbook et iPad. Cela serait synonyme de grande amélioration pour l’utilisateur.

Apple propose des dalles mini-Led dans ses iPad et ses MacBook Pro depuis peu, mais firme californienne pourrait prochainement aller vers l’OLED, selon le site The Elec. Elle serait en effet en négociation avec LG et Samsung pour se procurer des dalles OLED avec une structure à deux piles, qui apporterait encore plus de luminosité qu’un écran OLED classique et une plus longue durée de vie. Les premiers iPad concernés seraient attendus pour fin 2023, début 2024. Le premier MacBook du genre devrait lui arriver vers 2025.

Le site indique qu’Apple souhaiterait inclure des écrans OLED LTPO TFT dans ses futurs iPad, ce qui leur permettrait d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif (de 10 Hz jusqu’à 120 Hz). Deux tailles de dalles seraient susceptibles d’arriver : 11 pouces et 12,9 pouces.

Apple a pleinement épousé la technologie mini-led sur ses iPad et plus récemment sur ses MacBook Pro. Cependant, il n’est aberrant de croire que la société pense déjà à la suite. Après tout, l’OLED représente le futur en termes d’écran. Pour rappel, cette technologie offre un contraste infini et une grande fidélité des couleurs en plus d’une bonne luminosité.

La quasi-totalité du marché lorgne vers l’OLED ces derniers temps, mais Apple n’a toujours pas franchi le pas pour ses tablettes et ordinateurs, et ce pour une question de coût. La technologie coûte cher et fait donc logiquement grimper le prix final des produits.

Apple a déjà utilisé l’OLED. On pense notamment au très récent iPhone 13 Pro Max, le premier iPhone a proposer cette technologie. Rappelons aussi que les MacBook Pro ont embarqué un écran OLED (certes particulier) pendant quelques années, la fameuse Touch Bar qui a finalement été abandonnée. Ne reste donc plus qu’à attendre de voir comment la firme de Cupertino va épouser cette technologie… des années après tout le monde.

Source : The Elec