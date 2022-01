iPad OLED : Apple repousserait la sortie à 2024, les écrans ne sont pas prêts

Les rumeurs affirment qu’Apple prépare un iPad avec écran OLED. Prévu initialement pour 2022, le projet aurait été repoussé à 2024. Apple ne serait pas satisfait de la qualité des dalles présentés par Samsung. La firme américaine aurait décidé de faire appel à LG. Mais l’usine de ce dernier n’est pas dimensionnée pour répondre à la demande d’Apple.

Les iPad profitent quasiment tous d’écran LCD IPS. Il n’y a pas d’écran OLED dans les tablettes d’Apple. Même le dernier iPad Pro 12.1 est concerné : il profite d’un écran mini-LED, légèrement différent de ses congénères. En comparaison du LCD classique, le Mini-LED multiplie considérablement le nombre de zones de rétro-éclairage, apportant un meilleur contrôle sur le contraste. Mais le Mini-LED ne peut remplacer la technologie OLED qui offrira aux tablettes d’Apple un affichage précis, une plus grande finesse et une autonomie améliorée.

LG Display pourra produire des dalles OLED pour les iPad, mais pas avant 2024

Reste à savoir quand elles arriveront. Depuis plus d’un an, des rumeurs affirment qu’Apple travaille sur l’intégration d’écrans OLED dans les iPad. Mais à chaque rumeur, l’échéance est repoussée, comme pour les iPhone avant que la technologie fasse enfin son apparition avec l’iPhone X. En mars 2021, une sortie en 2022 était envisagée. En juin 2021, les fuites évoquaient un lancement en 2023. En novembre 2021, elles hésitaient pour une sortie des iPad OLED entre 2023 et 2024. Et maintenant, il n’y a plus aucun doute : ce serait 2024 minimum !

Cette confirmation provient du quotidien coréen ET News. Ce dernier rapporte qu’Apple aurait décidé de s’appuyer plus fortement sur LG Display pour produire l’écran OLED de sa future tablette. Mais pour cela, la firme coréenne doit s’équiper. Elle aurait décidé d’apporter des améliorations à son usine située à Paiju. Elle aurait commandé au groupe japonais Canon de l’équipement spécifique à la fabrication d’écran OLED. L’investissement global atteint les 2,43 milliards d’euros, montant annoncé par LG en 2021.

LG Display ne sera pas prêt pour les iPad de 2023… ni Samsung Display !

Malgré l’enjeu pour la firme coréenne, la transformation de son usine demandera du temps. Les lignes de production ne seraient prêtes à produire des dalles que l’année prochaine au plus tôt, avec une montée en puissance progressive jusqu’en 2024, loupant donc l’échéance des tablettes de 2023. Dans ce cas, pourquoi ne pas confier à Samsung la production de dalles pour un iPad qui sortirait plus vite ? Pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme toujours.

Lire aussi – iPad : la prochaine génération pourrait être fabriquée avec un alliage de titane

En effet, les échantillons de ce dernier n’étaient pas encore suffisamment qualitatifs en septembre dernier. La luminosité et la durée de vie des diodes étaient trop faibles. Samsung serait cependant prêt à s’équiper pour produire des dalles suffisamment pointues selon les critières d'Apple, à condition d’amortir l’investissement. La firme américaine doit donc s’engager sur un volume de dalles. Ce qu’elle aurait fait début janvier, selon un article du média coréen The Elec publié le 10 janvier 2022. Samsung aurait alors commandé l’équipement nécessaire pour fournir des dalles OLED pour les iPad. Mais ici aussi, les machines ne seraient pas livrées avant 2023.

Source : ET News