Apple met fin à sa collaboration historique avec Jony Ive, le designer de l’iPhone

L'ancien responsable du design d'Apple Jony Ive, un cadre clé qui a travaillé avec le cofondateur Steve Jobs pour sauver la société de la faillite et en faire le titan de l'industrie qu'elle est aujourd'hui, se serait séparé de son ancien employeur.

Selon un nouveau rapport du New York Times, le partenariat entre Apple et Ive est désormais terminé. Apple et Ive ont convenu de cesser de travailler ensemble, mettant fin à une relation de plus de 30 ans. Ive a été responsable de certains des plus grands produits d'Apple, dont notamment l'iPhone, l'Apple Watch, les Macs ou encore les magasins Apple.

Ive était un proche collaborateur de Steve Jobs et c'est à lui que l'on doit le design de la plupart des appareils Apple actuels. Il a également participé à la conception de l'iPod, de ses écouteurs blancs, et même des tablettes iPad, qui pourraient d’ailleurs passer à l’OLED dès 2024. Ive aurait même déjà donné son avis à propos du prochain casque de réalité mixte d’Apple, qui serait présenté au début de l’année prochaine.

Jony Ive ne s’occupera plus du design des prochains produits d’Apple

Ive a quitté Apple en 2019 pour lancer une société de design indépendante appelée LoveFrom. Dans un communiqué de presse, Ive avait déclaré qu'il avait hâte de travailler avec Apple « pour de nombreuses années à venir ». Apple a signé à l'époque un contrat avec Ive évalué à plus de 100 millions de dollars, mais « restreignait Jony Ive d’accepter des contrats qu'Apple jugeait compétitifs », rapporte le New York Times.

Depuis 2019, Ive travaillait donc pour l’entreprise en tant que consultant, et continuait donc d’apporter sa vision du design pour les produits tels que le récent iMac 24 pouces. Dans une interview pour l'émission Apple Music de Zane Lowe, le compositeur Hans Zimmer a révélé que Jony Ive a aidé Apple à concevoir les écouteurs sans fil AirPods Max, introduits fin 2020.

La rupture avec le designer historique d’Apple marque donc la fin d’une ère pour sa société. L’équipe de conception d’Apple est actuellement dirigée par Alan Dye (vice-président de Hulan Interface Design) et Evans Hankey (vice-président de la conception industrielle), qui ont tous deux travaillé pendant plusieurs années chez Apple sous la supervision d'Ive. Ce dernier a déjà beaucoup d’autres projets, puisque sa société LoveFrom a déjà annoncé des partenariats pluriannuels avec de grandes entreprises comme Ferrari et Airbnb.

